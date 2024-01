Grande Fratello, messaggio inaspettato per Mirko Brunetti. L’ex concorrente del reality di Canale 5 fa ancora parlare di sé nonostante sia uscito dalla Casa da diverso tempo. Mirko ha saputo conquistare molti telespettatori nonostante una buona parte del pubblico non gli ha perdonato la sua indecisione tra le ex Perla Vatiero e Greta Rossetti. E proprio per questo suo ‘approfittarsi’ sarebbe stato eliminato.

Ora, però, in occasione del suo compleanno che cade oggi, venerdì 19 gennaio, ha ricevuto diversi messaggi. Perla, ad esempio, gli ha scritto: “Spero che il prima possibile te li possa fare da vicino perché, nonostante tutto, sai che io per te ci sono sempre. Sei una delle persone più importanti della mia vita, lo sei stato ma fondamentalmente lo sei ancora”. Ma c’è stata anche un’altra persona, decisamente inattesa, che si è fatta sentire con dolci parole.

La mamma di Greta scrive un dolce messaggio a Mirko

Dopo aver avuto un duro scontro con lui la mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ha voluto inviare a Mirko un messaggio molto dolce. Ricordate? Lei aveva accusato l’ex della figlia: “Mirko con me non si è comportato bene”. E poi ancora: “Il discorso della gravidanza, che non era una gravidanza ma era aver avuto un ‘avvicinamento’ senza protezione, perché non l’ha detto?”. Adesso, invece, tutto sembra dimenticato e Marcella ha solo parole al miele per lui.

“Il giorno più bello? Oggi – ha scritto Marcella pubblicando una foto sorridente con Mirko – l’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. Buon compleanno Mirko”.

Insomma sembra davvero che tra i due sia scoppiata la pace. Ne sarà felice Greta che dopo i diversi attacchi e frecciate tra i due aveva perfino avuto degli attacchi di ansia. Va detto, in ogni caso, che molti utenti sono rimasti sconcertati da questo messaggio. Molti sono convinti, infatti, che Marcella non sia sincera e che abbia voluto semplicemente far parlare di sè sfruttando questa giornata così importante per Mirko.

