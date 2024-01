Giornata importante quella del 19 gennaio per il Grande Fratello, ma soprattutto per Perla. La gieffina ha deciso di rivolgersi direttamente davanti alle telecamere e di lanciare un messaggio, indirizzato a Mirko. L’ex fidanzato avrà ascoltato sicuramente con grande interesse le parole della ragazza, che ha voluto esprimere in maniera molto sincera il suo pensiero.

Non è un giorno qualunque al Grande Fratello per Perla e ad essere coinvolto è Mirko. Lei aveva sempre ammesso in passato di avere una specie di limite, infatti dimenticava una cosa importante del suo ex partner. Ma stavolta ha subito sorpreso tutti con una dichiarazione commovente, che ha conquistato tantissimi telespettatori del reality show.

Grande Fratello, Perla si avvicina alle telecamere e fa una dedica a Mirko

Il 19 gennaio è il giorno del compleanno dell’ex concorrente del Grande Fratello. Quindi, Perla ha voluto fargli una bellissima dedica e Mirko avrà apprezzato questo gesto. Lei ha esordito così: “Ti auguro che tu stia passando il tuo compleanno nel migliore dei modi, con le persone che ti amano. Sai quanto mi preoccupa il fatto che tu non sia sereno“. Ma non è finito qui il suo discorso.

Mirko ha compiuto 27 anni e Perla ha voluto aggiungere: “Spero che il prima possibile te li possa fare da vicino perché, nonostante tutto, sai che io per te ci sono sempre. Sei una delle persone più importanti della mia vita, lo sei stato ma fondamentalmente lo sei ancora”. Una bellissima dichiarazione, che conferma che la giovane vuole davvero molto bene a Brunetti.

Successivamente sono arrivati Paolo e Letizia, che si sono accodati a Perla facendo gli auguri a Mirko e inviando baci verso le telecamere. Vedremo se il neo 27enne Mirko risponderà pubblicamente.