Parole che fanno discutere quella della signora Marcella, la mamma di Greta ha attaccato la figlia dopo il confronto al Grande Fratello. Un confronto nel quale aveva attaccato la relazione con Sergio, sparando a zero ma preservando, almeno in apparenza, il rapporto con la figlia. Nel dettaglio aveva detto: “Non sono entrata qua entusiasta. Sai quello che ti ho detto, sai che non ti ho mai limitato in niente, ti ripeto, io ho fatto un casino fuori, non mi vergogno a dirlo, perché fuori tu vedi un’altra cosa”.

“Ho visto che chiedevi il mio parere, però, non potevo entrare qui e dirti no, on me la sono sentita perché ti vedo felice, sii serena e viviti, io non voglio conoscere nessuno, perché poi a me fa male il cuore”. Poi aveva aggiunto anche dell’altro.





Grande Fratello, la mamma di Greta critica la figlia: “Da vomito”

“Vai piano, lui in casa non voglio vederlo prima di un anno. Devi fare le cose con calma”, spiegava parlando di Sergio. Greta, da parte sua, aveva cercato di minimizzare la cosa. “Lei è sempre stata iperprotettiva con me, perché ho sofferto tanto e ha paura che io possa soffrire ancora”. Adesso, però, arrivano parole choc destinate a fare discutere parecchio.

Due sono i video, pubblicati su Instagram, sotto accusa. Nel primo Marcella dice: . “Tu devi uscire Greta lunedì. Si è bruciata il cervello. Non ti riconosco più, fai quasi paura. Ti porterò da uno psichiatra quando esci”. Nell’altra storia è andata, se possibile, ancora più pesante. “Io adesso me ne vado in vacanza. Perché quando uscirà Greta, non mi troverà qua, me ne vado”.

“E sapete perché? Perché mi viene da vomitare. Non la voglio neanche vedere, non sono d’accordo. Non ho fatto casino dentro lì sapete perché? Perché mi ha fatto pena, è sempre mia figlia. Ma non mi piace questa cosa e lo dirò all’infinito”. La bomba è scoppiata.