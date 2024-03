Al Grande Fratello storico momento per Alessio e Anita, che per la prima volta in assoluto hanno avuto l’opportunità di godersi qualcosa di magico. Quando se ne sono accorti, la loro esplosione di gioia è stata immediata così come l’affetto reciproco. Erano in giardino insieme ad altri concorrenti, quando sono stati avvisati di una cosa che li riguardava personalmente.

E all’improvviso il Grande Fratello è stato travolto dall’amore di Alessio e Anita, diventati ormai una coppia vera e propria come Paolo e Letizia. Non si aspettavano comunque una cosa del genere così presto, invece c’è chi li ha sorpresi nelle scorse ore in maniera positiva. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto nella giornata di sabato 16 marzo nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, momento speciale per Alessio e Anita

Sopra la casa del Grande Fratello è apparso infatti un messaggio aereo rivolto proprio ad Alessio e Anita, che hanno ricevuto il primo striscione insieme da quando si sono legati sentimentalmente. Non a caso tra i due è scattato anche un bel bacio davanti alle telecamere. La reazione dei due gieffini è stata molto entusiasta, dopo aver letto la firma sul messaggio.

Alessio e Anita sono stati supportati dai loro fan, che hanno scritto: “Niente bolla, la vita sa. #anilessio“. Quindi, sono stati invitati a non porsi tante domande e a viversi questo momento straordinario dal punto di vista emotivo. La Olivieri, che è stata inquadrata con gli occhi lucidi, ha commentato: “Incredibile, non ci credo, siete fantastici“. E ora possono vivere questi ultimi giorni con maggiore spensieratezza.

Aereo per i due scappati di casa che poi si baciano provocandomi dei conati di vomito.

Anycess: "Alla fine 'Anilessio' hanno fatto"



Allora diciamo che visto quanto entrambi facciano cagare sarebbe stato più azzeccato 'Anale'#GrandeFratello pic.twitter.com/aIPK5LtE3I — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 16, 2024

Non tutti hanno festeggiato questo aereo per gli Anilessio, infatti un’hater della coppia ha scritto su X: “Aereo per i due scappati di casa che poi si baciano, provocandomi dei conati di vomito”.