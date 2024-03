Ieri sera il Grande Fratello ha regalato una serata alle donne della casa. Se gli uomini di Casa hanno avuto il privilegio di condurre un nuovo appuntamento di GF Radio, le donne sono state chiamate spalle al Led a leggere il comunicato ai propri coinquilini. Anita prende parola e legge: “Inquilini, Il Grande Fratello, stasera, è felice di aprire le porte della Suite per ospitare le vincitrici della prova musicale, le donne che, dopo più di sei mesi all’interno della casa, sono arrivate a pochi passi dalla tanto attesa finale. Buon divertimento!”.

Le concorrenti sono in visibilio, le attendono diverse sorprese in suite. “A noi donne” afferma subito Rosy non appena si aprono le porte della Suite. Tutt’e sette le donne arrivano nella stanza privata e Anita afferma: “A tutte le donne che sono passate di qui, a tutte quelle che passeranno, a tutte le Grandi Sorelle”. È il momento di brindare, prima di lasciarsi andare ai balli, alla cena e alla vasca idromassaggio: “Alla forza delle donne che è unica!” afferma Perla, mentre tutte le concorrenti si uniscono al brindisi. È la prima volta che le concorrenti sono unite insieme, in disparte, a godersi una cena insieme. Ma cosa hanno combinato gli uomini da soli in casa?

Leggi anche: “Guardate Letizia”. Grande Fratello, Paolo incommentabile: lei fa la doccia e lui chiama gli altri





Grande Fratello, gli uomini imitano le donne

“Se vanno in suite, noi ci vestiamo da donne” aveva detto Massimiliano alla lettura del comunicato per le donne e così è stato. Gli uomini della casa hanno mantenuto la parola e si sono travestiti nelle loro coinquiline. Hanno improvvisato una festa tutta loro e se i party sono per le donne, se solo le donne sanno come divertirsi, gli uomini si sono trasformati nelle donne della casa regalando al pubblico dei siparietti esilaranti.

Alessio si è trasformato da Anita, Paolo in Letizia, Giuseppe ha vestito i panni di Beatrice, Sergio diventa Greta, Massimiliano si è trasformato in Rosy e Federico in Perla. I concorrenti scelgono anche i capi più iconici delle loro coinquiline e delle loro ragazze, ma non solo. Giuseppe si è anche scatenato negli iconici balli di Beatrice, Paolo e Alessio vestono i panni delle loro ragazze per consolare Sergio-Greta.

“Amore, bacialo, lasciati andare” dicono fra loro a Sergio-Greta. Poi Giuseppe-Beatrice litiga con Alessio-Anita, poi dice alle sue coinquiline: “Ho fatto l’henné, mezz’ora poi mi aiutate?”, “Sai, io ho avuto una relazione evanescente”, dice ancora scatenando le risate dei compagni di avventura.Il pubblico a casa ha apprezzato e ha chiesto perché solo ora i concorrenti si siano cimentati in questa prova di recitazione pazzesca.

se fossero stati così fin dall’inizio a quest’ora era una dell’edizioni + belle e iconiche ma hanno deciso di fallire fin da subito #GrandeFratello pic.twitter.com/oUerPqCMtA — MADRE LUZZI 66%👸🏻 (@luzzicomanda) March 15, 2024

“Se fossero stati così fin dall’inizio a quest’ora era una dell’edizioni + belle e iconiche ma hanno deciso di fallire fin da subito #GrandeFratello”, scrive un utente su X. “Hanno voluto fare un #GrandeFratello diverso.. fra branco e concorrenti raccomandati hanno rovinato tutto”, “Adesso stanno tirando fuori il meglio”, “Erano così all’inizio”, “Madonna sono meravigliosi!”, “Perché non lo hanno fatto prima?”, si chiede ancora qualcuno.