Grande Fratello, confronto nel pomeriggio tra Greta e Maddaloni. Dopo gli ultimi fatti che hanno coinvolto l’ex di Mirko Brunetti, Vittorio e Sergio il judoka ha detto la sua. Greta, tra le altre cose, era finita ieri nell’occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni su Beatrice. Raccontando presunte confessioni di Vittorio aveva rivelato particolari piccanti sull’attrice e il modello. “Mi ha detto anche altre cose… me le ha dette sia oggi che in pullman. Molto molto molto peggio di come pensavi… cose agghiaccianti, mi si è gelato il sangue”.

“Però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca, ha paura di quello che direbbero i genitori. Gliel’ho detto che se sta cosa esce fuori non passa normale. Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui”. Un confronto nella prossima puntata è sicuro.





Grande Fratello, Greta si confida con Maddaloni dopo gli ultimi fatti

Intanto oggi Greta ha confessato a Marco le sue preoccupazioni sia su Vittorio che su Sergio. “Mi dispiace che il mio modo d’essere mi abbia fatta fraintendere. Non voglio dare spiegazioni, sembra che poi ci sia qualcosa” afferma scocciata Greta, che si è sentita subito in dovere di dover etichettare il suo rapporto con lo chef. Pronta la risposta di Maddaloni

“Tu non sei obbligata a fare nulla. Ti stai vivendo i tuoi rapporti e continuali a vivere“.

E Greta: “Con Vittorio non ho questo tipo di problema. Qualsiasi gesto fa Vittorio, non lo fa per conquistarmi, senza malizia. Solo lui mi dà quella tranquillità”. Diverso l’atteggiamento da parte di Sergio: “Forse è colpa mia, ma non ho sentito più quella leggerezza”, spiegando di avere percipito un sentimento. Ancora una volta Maddaloni interviene.

#greta #gf pure #Maddaloni è rintontito dal fango che esce da bocca a papera…sta pensando ma questa veramente fa? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😳😶🤡 https://t.co/E0PHmb3F07 — Cle (@Cle91952852) February 9, 2024

“Adesso, tocca a te capire se questa cosa (con Vittorio) vi porterà a capire, magari ti mancherà la sua protezione. A te faceva star bene quello che stavi vivendo? Entrambe le situazioni?”. Se c’è qualcuno che deve capire cosa sta succedendo questa è solo Greta. Greta che dovrà scegliere che strada intraprendere.