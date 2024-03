Era lo scorso 4 marzo quando, dopo il lutto che aveva colpito la sua famiglia, Marco Maddaloni aveva detto addio al Grande Fratello. Un addio commosso e sentito che aveva colpito tutto. Aveva detto il judoka: “Quanto mi siete mancati. Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare. Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: “Che ci fai qua? Torna nella casa””.

>> “Sai che Paolo Bonolis…”. Anita, arriva pure la confidenza sul conduttore al Grande Fratello: apriti cielo

“La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie. Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia. Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro. Ragazzi, io vi abbandono”.





Grande Fratello, Maddaloni su Garibaldi: “Lui il più furbo”

Da quel momento Maddaloni era rimasto un po’ fuori. La sua unica presenza significativa era legata all’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin. Dove aveva raccontato gli ultimi concitati momenti prima della morte del suocero. A distanza di giorni da quell’intervista ha preso un po’ di tempo per rispondere alle domande dei fan sui social.

Alla domanda sui chi vorrebbe vincesse il Grande Fratello ha risposto senza tentennamenti: “Vorrei che vincesse Paolo. Ha fatto un Grande Fratello silenzioso ed educato e sinceramente penso che a volte l’educazione, la sincerità e la pulizia debbano essere premiate”. Poi ha parlato di Rosy definendola: “un’amica leale e una grande scoperta”.

Quindi si è speso per Giuseppe: “il più furbo, in senso positivo. Riusciva ad inserirsi in certe dinamiche molto divertenti infatti in puntata usciva spesso in maniera anche simpatica”. Chissà se questa spinta aiuterà Garibaldi ad arrivare in finale. Al momento all’ultimo atto ci sono già Beatrice e Rosy.