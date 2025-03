Dentro la Casa del Grande Fratello la resa dei conti è vicina. Lunedì ci sarà la finale del programma ed Helena è la grande favorita: secondo i sondaggi sarebbe in testa con oltre il 40 per cento delle preferenze. Numeri, tuttavia, che non la mettono al riparo da sorprese. I fandom, infatti, hanno dimostrato di manipolare le votazioni e qualcosa potrebbe succedere.

Intanto oggi Jessica, chiusa in confessionale, ha spiegato come Lorenzo abbia pulito tutta casa: “Sta smontando tutto. Sta facendo il macello. L’ha letteralmente rivoltata”. Ed i commenti sono piovuti: “Ci poteva pensare pure prima. Adesso fa tutto il bravino perché vuole recuperare voti, non è così che funziona”.





Grande Fratello, Lorenzo ha pulito da solo tutta la casa

Pensiero condiviso da Jessica: “Lorenzo, io giochi sono fatti: ormai è chiaro chi vince e non sarai tu”: Lorenzo nelle ore scorse è scoppiato in lacrime. Secondo alcuni avrebbe fiutato che Shaila lo vorrebbe lasciare. Cosa che sembra confermata. Amedeo Venza rivela che “Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo”. “Una persona molto vicina mi fa sapere che uscita dal programma è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo, influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”.

Parole che Deianira Marzano ha sottoscritto: “Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo”.

E conclude: “Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli”.