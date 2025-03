Notte complicata dentro al Grande Fratello. Lorenzo Spolverato si è lasciato andare ad un altro clamoroso sfogo, stavolta l’aut aut è arrivato con gli autori. Le urla del ragazzo sono stata sentite distintamente del resto della Casa tanto che MaVi e Helena hanno letteralmente sgranato gli occhi. Di sicuro se ne parlerà stasera nel corso della finalissima e non è detto che l’ennesimo comportamento oltre il limite stavolta non penalizzi Lorenzo.

Tutto è cominciato quando Lorenzo se l’è presa con gli autori per una musica che non era di suo gradimento. “Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti esco dalla porta”, ha detto con un tono piuttosto iroso al punto da spaventate gli altri inquilini.





Grande Fratello, Lorenzo: scenata nella notte prima della finale

Ma non è finita qui. Dopo Lorenzo si è lasciato andare ad un clamoroso sfogo. “Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio anche a tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi”.

“E poi ringrazio quelli che hanno cercato di farmi usare magari dei toni più o meno cattivelli a seconda del percorso. Io credo di sapere bene chi sono, sicuramente mi sono messo in discussione dall’inizio, e queste persone qua mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me, poi a seconda dei punti di vista”.

ma Lorenzo come si rivolge agli autori? Ma che follia ? #grandefratello pic.twitter.com/HPHUlen2Qf — carlottina🫦 (@carlott25434055) March 30, 2025

Quindi ha concluso: “Però intanto mi hanno conosciuto così per come sono, perché sono sempre stato vero e questa cosa ovviamente mi rende grato. Quindi grazie anche a tutti loro. Il migliore nemico del tuo amico è tuo nemico. Questa frase qui non l’ho mai capita“.