Quando si parla di reality show, si sa: i riflettori non si spengono con l’ultima puntata. E questa volta, a riaccendere la curiosità del pubblico è una possibile nuova coppia nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. I protagonisti? Iago Garcia e Amanda Lecciso. E se il condizionale è ancora d’obbligo, l’alchimia tra i due ex gieffini non è certo passata inosservata.

Le loro strade si sono incrociate durante l’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini. All’inizio, tutti gli occhi erano puntati su un possibile flirt tra il fascinoso attore spagnolo e Stefania Orlando, tanto che i fan già sognavano una nuova coppia glamour del mondo dello spettacolo. Ma a sorpresa, l’attenzione si è spostata altrove.

Leggi anche: “Inquilini, dovete fare questo”. Grande Fratello, arriva la comunicazione ufficiale ai concorrenti





“Amanda sta con lui”. Novità fuori dal Grande Fratello, voci di coppia con l’amato ex concorrente

Nelle ultime ore, infatti, un video pubblicato proprio da Stefania Orlando ha scatenato il web. In una Instagram Story, la conduttrice si mostra in compagnia di Iago e Amanda e lancia una frase ambigua ma decisamente suggestiva: “Vi amo, amatevi”. Un invito? Una benedizione? O forse solo un commento ironico tra amici? Fatto sta che tra Amanda e Iago, in quel breve filmato, si respira un’aria complice, fatta di sorrisi, sguardi d’intesa e una naturalezza che non è passata inosservata ai fan.

Il dettaglio curioso è che, durante il Grande Fratello, Amanda non aveva mai lasciato intendere un interesse romantico per l’attore. La loro connessione, se davvero c’è stata, è esplosa solo dopo la fine del programma. E per chi sperava in una liaison costruita tra confessionali e romanticismi forzati, questa possibilità rappresenta proprio il contrario: un legame nato lontano dalle dinamiche televisive, lontano da sceneggiature e montaggi.

Ma attenzione, perché non tutti sono convinti. Alcuni utenti sui social, soprattutto su X, ipotizzano che l’incontro tra Amanda, Iago e Stefania fosse legato esclusivamente a una prova di ballo per la finale del programma, insieme al coreografo Enzo Paolo Turchi. Un’occasione di lavoro, insomma, e non un’uscita romantica.

Ma quanto sono carini Amanda e Iago a portarsi dietro la loro amica durante le loro uscite di coppia ♥️ pic.twitter.com/NU4JbNBnwM — ᴄʜɪᴄᴄᴀ (@tergiversunpo) March 29, 2025

Eppure, il pubblico del Grande Fratello è in fermento. L’idea che tra Amanda Lecciso e Iago Garcia possa esserci qualcosa di più ha acceso la fantasia dei fan, che sui social non nascondono l’entusiasmo. Dopo settimane di attesa e speculazioni, sembrava che Iago fosse destinato a uscire dal reality senza alcuna love story alle spalle. E invece, a giochi chiusi, potrebbe essere scoccata la scintilla che nessuno aveva previsto. Per ora non c’è nulla di ufficiale. Nessuna dichiarazione, nessuna foto di coppia confermata. Ma si sa, i flirt più interessanti sono proprio quelli che nascono lontano dalle telecamere e che sorprendono tutti, perfino i diretti interessati.