Grande Fratello, comunicazione ufficiale per i concorrenti. Zeudi e Mariavittoria vengono convocate in Confessionale, dove ricevono le istruzioni e leggono agli altri concorrenti la comunicazione: “Inquilini, la finale è alle porte… Lunedì, dopo 197 giorni, terminerà questa esperienza incredibile. Di fronte a voi, avete gli ultimi compagni di questo lunghissimo viaggio.

Stasera, il Grande Fratello vi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato dire prima ai vostri compagni. A turno, dovrete alzarvi e, guardando negli occhi i vostri commensali, dovrete rivolgere a ciascuno di loro il vostro pensiero più onesto. Siate sinceri fino in fondo!”.

GF, arrivano le confessioni tra i concorrenti

Jessica è la prima a prendere la parola. Rivolgendosi a Helena, ammette che, nonostante vari scontri, è soddisfatta di come si siano evoluti i rapporti tra loro. “Lei, per me, è stata una scoperta. Sapevo che saremmo andate d’accordo”, “Sono contenta di come ci siamo ritrovate” dice. A Mariavittoria, con cui ha instaurato un forte legame, confida: “Mi piaci così come sei”. Apprezza Zeudi, descrivendola come giovane, intelligente e sensibile: “Mi piaci”. A Chiara esprime invece il rammarico per le incomprensioni e spera che possa comprendere meglio le sue intenzioni critiche in futuro. Infine, augura a Lorenzo di realizzare i suoi sogni e di proseguire felicemente la sua relazione con Shaila.

È poi il turno di Helena, che a Mariavittoria dice apertamente: “Ti voglio tanto bene” ed esprime il desiderio di coltivare la loro amicizia anche fuori dalla Casa. A Zeudi riserva una critica diretta: “Per me non sei mai stata sincera”. Si augura invece di approfondire meglio il rapporto con Chiara. A Lorenzo chiarisce definitivamente la natura dei suoi sentimenti: “Non sono mai stata innamorata di te”. Infine ringrazia Jessica per esserle stata vicina nonostante tutto.

Mariavittoria prende la parola esprimendo un giudizio contrastante su Zeudi: “Credo che tu sia furba”, pur riconoscendola come una ragazza dolce. Rivolta a Chiara non nasconde la delusione: “Sei stata una grande delusione”. Con Lorenzo evidenzia il rammarico per non aver approfondito di più il loro rapporto a causa del gioco, augurandogli comunque il meglio. Esprime gratitudine a Jessica per il sostegno ricevuto e si dichiara certa che la loro amicizia durerà ben oltre il programma. A Helena ribadisce con affetto: “Ti voglio bene”.

Zeudi parla subito a Chiara, definendo la loro amicizia come la parte migliore della sua esperienza nella Casa: “Sono molto orgogliosa della nostra amicizia”. A Lorenzo riserva parole di apprezzamento personale nonostante alcune critiche: “Della tua persona, non ho nulla da dire. Sei un esempio”, “Sono felice di averti incontrato”. Ringrazia Jessica per l’allegria e la positività trasmesse: “Ti ho sempre ammirata”, “Sei una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuta”.

Con Helena esprime dispiacere per come siano andate le cose, ma la ringrazia per i momenti vissuti insieme: “Mi hai fatto ridere tanto”, “Ti apprezzo tanto per il tuo vissuto e per la persona che sei”. Infine, rivolgendosi a Mariavittoria, dice: “È un onore stare qui con te”, ammettendo però il rammarico di non aver avuto modo di conoscerla meglio: “Mi avrebbe fatto piacere conoscerti un po’ di più”.

