A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, la tensione nella Casa è alle stelle. E tra le protagoniste indiscusse di questa edizione, scoppia di nuovo una rivalità che sembrava ormai sopita: quella tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Un tempo complici, oggi nemiche dichiarate. L’ultima scintilla? Un sorso di vino. Sì, avete letto bene.

Tutto è iniziato durante una cena apparentemente tranquilla. Secondo la ricostruzione fatta dagli utenti sui social, Helena avrebbe versato per sé l’ultimo goccio di vino rimasto, proprio mentre anche Zeudi lo stava desiderando. Un gesto banale, forse mal interpretato, che ha però innescato una reazione furiosa da parte dell’ex Miss Italia.

Appena Helena si è allontanata, Zeudi si è sfogata con toni durissimi, affiancata dalla compagna d’avventura Chiara Cainelli. “Sei una grandissima scostumata! E poi neanche l’ha bevuto!”, ha tuonato Zeudi. “Non è per il poco vino, è il gesto che mi fa impazzire. È come se vedessi due persone morire di fame e tu, con un panino in mano, voltassi lo sguardo e te ne andassi”.

Una metafora forte, che ha fatto esplodere il dibattito fuori dalla Casa. Il video della discussione è subito diventato virale e ha generato centinaia di commenti, in larga parte critici nei confronti di Zeudi. Per molti telespettatori, il suo paragone è stato non solo esagerato, ma anche profondamente inappropriato. “La regina della strumentalizzazione colpisce ancora”, scrive un utente. “Paragona un goccio di vino a una persona che lascia morire qualcuno di fame… Ma sa con chi sta parlando?”, commenta un altro.

H:"Non so cosa vuol dire Scostumata"



Z:"MALEDUCATA! Anzi penso che nella vita l'educazione te l'hanno insegnata sei tu che non l'hai saputa tenere"

Il riferimento, nemmeno troppo implicito, è alla difficile storia personale di Helena Prestes. In molti hanno ricordato come la modella brasiliana abbia raccontato, in più occasioni, di aver vissuto sulla propria pelle la fame e la povertà durante l’infanzia. E proprio per questo, l’uscita di Zeudi è apparsa a tanti come insensibile e fuori luogo.

ZEUDI RIPIGLIATI TU,CHE ANCORA SPALI MERDA SU HELENA

Mentre la polemica infuria sui social, nella Casa la tensione resta alta. La finale è vicinissima, e con il traguardo a portata di mano, ogni gesto – anche il più piccolo – sembra diventare detonatore di vecchi rancori. Eppure, per due concorrenti che avevano iniziato il percorso quasi come alleate, è un epilogo amaro. Resta da vedere se prima del gran finale ci sarà spazio per un chiarimento. Ma per ora, la guerra del vino ha segnato un nuovo, infuocato capitolo nel rapporto tra Helena e Zeudi.