Nel panorama variopinto dei concorrenti del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha rappresentato una figura anomala, quasi fuori schema. Niente ricerca costante di visibilità, zero strategie per emergere nei confronti o nei confessionali, e un approccio distante dalla consueta sete di riflettori che spesso caratterizza il reality. Eppure, sotto i riflettori ci è finito comunque, complice anche la sua storia con Mariavittoria Minghetti, tra le più chiacchierate di questa edizione.

Ma la presenza di Tommaso nel programma non è mai stata realmente “allineata” allo spirito del gioco. Più volte ha espresso, dentro e fuori la Casa, un certo malessere per l’ambiente che lo circondava – non solo per i rapporti tra coinquilini, ma anche per l’atteggiamento della produzione nei suoi confronti.





Tommaso Franchi cancella la foto del Grande Fratello

Uscito due puntate prima della finale a causa di un televoto flash, Tommaso è tornato attivo sui social e ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti. E le sue parole non sono passate inosservate. “Non importa se non ci hanno mai fatto passare per quello che siamo, in sei mesi ce ne siamo fatti una ragione”, ha scritto, rivolgendosi direttamente ai fan che lo hanno sostenuto. “Sono contento invece che voi ci abbiate vissuto davvero. Come vieni raccontato in puntata passa in secondo, terzo o quarto piano”.

Una stoccata non troppo velata agli autori del reality, accusati implicitamente di aver dato una narrazione distorta – o quantomeno parziale – della sua esperienza. E il malcontento non si è limitato alle parole. Il gesto più simbolico è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram: Tommaso ha rimosso tutte le foto legate alla sua partecipazione al Grande Fratello. Non solo: ha smesso di seguire diversi ex coinquilini e persino il conduttore Alfonso Signorini.

Un comportamento che, da un lato, ha rafforzato la vicinanza con una parte di pubblico che ha apprezzato la sua coerenza e il suo rifiuto del “circo mediatico”; dall’altro, ha generato reazioni contrastanti da parte di chi invece ha interpretato il suo atteggiamento come rancoroso o poco sportivo. Non è la prima volta che un ex concorrente manifesta perplessità sul modo in cui il programma costruisce la narrazione del gioco. Ma il caso di Tommaso Franchi è diverso, perché arriva da un personaggio che ha sempre cercato di mantenere un profilo basso e che ora, solo a posteriori, decide di rompere il silenzio. In un’edizione lunghissima e spesso criticata per la gestione dei ritmi e delle dinamiche, la voce fuori dal coro di Tommaso aggiunge un tassello importante a una riflessione più ampia su come viene raccontata la realtà all’interno dei reality. Una realtà che, a volte, sembra meno “vera” di quanto appaia.