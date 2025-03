Grande Fratello, crollo inaspettato e improvviso di Lorenzo. Il concorrente è entrato in confessionale ed ha iniziato a piangere. Lunedì scorso la sua fidanzata Shaila ha lasciato il gioco, con qualche recriminazione di troppo nonostante i toni concilianti post eliminazione. Appena uscita dalla Casa, infatti, così si era rivolta al pubblico ringraziando e dicendo di essere felice del risultato raggiunto.

Tornando a Lorenzo, è entrato in lacrime in confessionale con una lettera in mano. Lettera su cui ha scritto: “A volte il destino è imprevedibile e per me tu Shaila hai sempre vinto, sei il mio Grande Fratello e io voglio vincere per noi due. Non sarà una settimana facile, ma se devo combattere perchè è pure l’ultima lo farò per me, per te, per noi”.





Grande Fratello, Lorenzo piange in confessionale

E ancora: “Ricordati che ti amo e che tra una settimana ti rivedo e finalmente inizia il noi grande che ho sempre sperato”. Ma secondo le indiscrezioni le cose tra la coppia non starebbero andando. Secondo alcuni Lorenzo sarebbe scoppiato in lacrime ed avrebbe scritto una lettera perché avrebbe fiutato che Shaila lo vorrebbe lasciare. Cosa che sembra confermata. Amedeo Venza rivela che “Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo”.

“Una persona molto vicina mi fa sapere che uscita dal programma è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo, influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”. Parole che Deianira Marzano ha sottoscritto: “Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo”.

lorenzo mi hai uccisa DIO SANTO

E conclude: “Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli”.