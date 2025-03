Grande Fratello, pochi giorni alla finale e la tensione è ormai palpabile: nelle ore scorse è arrivata un’indiscrezione su Lorenzo Spolverato, nel bene e nel male uno dei grandi protagonisti di questa edizione. A dare la spifferata nel salotto di Pomeriggio 5 è stato il super esperto di gossip e tv Davide Maggio. Da fuori, vedendo gli ultimi comportamenti di Lorenzo, è convinto che finalmente Spolverato abbia messo a fuoco un concetto. Quale?

Non sarà lui a vincere il Grande Fratello. “Lorenzo le sta provando tutte per vincere ma ha capito che non vincerà”. Anche dentro la Casa la percezione è questa: ieri, per esempio, Jessica era rimasta perplessa davanti al fatto che Lorenzo stesse pulendo casa: “Questo le sta giocando tutte per vincer”, aveva detto.





Grande Fratello, Lorenzo ha capito che non vincerà

E Lorenzo? È di ben altro avviso è Lorenzo: “Questa è gente che si è studiata tutto. Io no, che cavolo ho visto? Poi a me hanno bacchettato perché ho guardato il profilo Instagram di Tommaso. Ma ci rendiamo conto?! Jessica è uscita e si è guardata i profili di tutti, ma li aveva già visti anche prima di entrare qui. Io non ho mai adulato o leccato nessuno per arrivare, ecco perché devo vincere”.

“Shaila dove sei? Devo vincere anche per te. Shaila ma tu hai già vinto. Devo vincere anche per questo. Io sono onesto, mi meriterei di vincere anche per il cambiamento che ho fatto. Ma già mi hanno riconosciuto dei meriti, sono in finale, l’unico uomo che ce l’ha fatta. Però vedendo chi sono i finalisti non sono così felice, perché non c’è Giglio, non c’è Shaila”.

“Al posto di Jessica o Helena avrei preferito vedere Mariavittoria in finale. Helena fa la regina, ma non deve vincere, lei è anche uscita. A sto punto dico… speriamo che io ce la faccia. Io vorrei vincere per sfida e gioco, per competizione, cavolo sì!””. Tanti i commenti, “Si dà tanto da fare ma non riuscirà a vincere – si legge su X – che goduria”.