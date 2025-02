Al Grande Fratello tutti gli occhi su Lorenzo Solverato. Nella nottata appena trascorsa il primo finalista di questa edizione del reality show si è reso protagonista di una confessione che ha spiazzato il pubblico. In particolare i fan della coppia formata dal fotomodello milanese e da Shaila Gatta. Per aprirsi, Lollo ha scelto Chiara Cainelli, la concorrente con la quale — secondo alcuni — potrebbe esserci anche una certa attrazione.

Il fotomodello milanese sta vivendo una situazione un po’ strana all’interno della casa più spiata d’Italia. Avendo già un posto in finale, Lorenzo ha iniziato a fare una serie di ragionamenti, sia in vista dell’ultima puntata che su quello che accadrà dopo. Lollo è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del GF, anche grazie alla storia d’amore con l’ex velina di Striscia la Notizia. Una relazione che vive sulle montagne russe, fatta di momenti di grandi picchi ma anche di rovinose cadute. Negli ultimi giorni i due sembravano aver trovato un certo equilibrio. Tuttavia, le recenti rivelazioni di Lorenzo mostrano un quadro molto diverso.

Lo sfogo di Lorenzo è arrivato senza filtri: “Non sento che vengano accettati i miei momenti di libertà, di fastidio, di amor proprio. Quello che faccio io per lei, se lo dimentica. Vuole sempre qualcosa in più, ma io so quanto le do.” Chiara ha provato a fargli capire che, all’interno di una coppia, è normale avere piccole incomprensioni, ma che queste possono essere superate: “Mi sembrano cose futili su cui litigare. Tu non sei una persona facilissima, Lorenzo, almeno lei ci prova. Potresti darle delle indicazioni”. Ma Lorenzo non è parso persuaso. Poi è arrivata la parte più dura su Shaiala.

“Le do dei consigli, ma non vanno mai bene. Questa cosa l’ho già vissuta nella mia ex relazione, non mi fa vivere. E ti dico di più: mi spaventa. Fuori da qui voglio cavalcare mille onde per me stesso, dato che me lo merito. Voglio essere davvero felice per una volta nella vita e non voglio che questa cosa mi metta il bastone tra le ruote. È normale che ci ragioni su, non per lei come persona. Voglio vedere quanto riusciamo a incastrarci.”

Usciti da li la sfanculerà in 24ore#GrandeFratello pic.twitter.com/zjI3UfxNah — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) February 21, 2025

Sui social, le reazioni dei fan non si sono fatte attendere. “Sta preparando il terreno per lasciarla. Solo che gli Shailenzo non sono in grado di capirlo. Per loro è amore puro.” C’è poi chi ironizza sulla scelta di confidarsi proprio con Chiara: “Una a caso.” Un telespettatore è sicuro: “Litigheranno prima della finale in modo che lui possa uscire da single”. E infine, c’è chi si mette nei panni della ballerina: “Di questo GF, la Gatta sarà quella che uscirà con le ossa rotte. Colpa sua, la mamma l’aveva avvisata”.