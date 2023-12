Grande Fratello, brutta lite tra Beatrice, Mirko e Letizia. Quella appena trascorsa, oggi venerdì primo dicembre, è stata una mattinata parecchio movimentata dentro la Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Certo le discussioni e le liti quest’anno non sono mancate, ma stavolta la tensione ha raggiunto livelli massimi. Al centro della discussione lei, Beatrice Luzzi, che se l’è presa con Mirko Brunetti e Letizia Petris per un motivo in particolare.

Durante la notte qualcuno ha disturbato il sonno dell’attrice e lei ovviamente non l’ha fatta passare liscia. Appena svegliata Beatrice ha cercato di chi capire chi fosse visto che non era riuscita a distinguere la voce di chi rideva “a crepapelle”. Inizialmente la discussione si è mantenuta su livelli pacati, ma ben presto è degenerata. Bea ha chiesto a Perla Vatiero se fosse stata lei ad alzare la voce di notte, ma la ragazza ha negato affermando che erano stati in tanti a ridere in modo forte.

Leggi anche: “Il personaggio più strambo nella casa”. Grande Fratello, sorpresa Signorini col nuovo concorrente





Mirko difende Perla e Beatrice ‘sbrocca’: le urla nella Casa

Beatrice non accetta che non si trovi il colpevole e si agita. Mirko interviene a difesa di Perla invitando l’attrice a darsi una calmata, ma non c’è stato niente da fare: “Ma è così mostruoso trovare la persona che ha esagerato?” ha chiesto Beatrice che ha proseguito: “Un conto è divertirsi e fare i comizi e ridere a bassa voce, un conto è ridere a crepapelle”. A quel punto ha detto la sua anche Letizia Petris ed è successo il putiferio.

“Bea, posso dirti che sono tre mesi che non ti vedo felice, sei sempre inca***ta“. Mentre Mirko cerca di far ragionare Beatrice quest’ultima si divincola e va a cercare Letizia che nel frattempo è entrata nella Casa: “Tu sei una stro*** a dire che sono sempre incazz***”. Ma Letizia, che si è svegliata da poco, non ha alcuna voglia di continuare la discussione e dice all’attrice di smetterla: “Basta, basta, mi sono appena svegliata, non mi rompere le scatole”.

QUESTO VIDEO SI INTITOLA:



“BEATRICE IMMUNE”



🚨DAJEEEEEEEEEE A SALVARLA DA STI BIMBIMINKIA

DAJEEEEEEE TUTTI 🚨 #grandefratello pic.twitter.com/M4oNShQ6DH — Stef (@Stefy_1589) December 1, 2023

Niente da fare, Letizia non ha voluto scusarsi con Beatrice che ha continuato invano a cercare chi fosse il responsabile delle risate a crepapelle nella notte. La lite ha scatentato anche numerose reazioni sui social con alcuni utenti che si sono schierati a favore di Beatrice: “Questo video si intitola “Beatrice immune” Daje a salvarla da sti bimbimin*** daje tutti”. Non tutti, però, sono dalla sua parte: “Ma se è Beatrice la mela marcia della Casa… fate ridere” ha scritto un altro utente.

“L’ho denunciato, ho tanta paura”. Rebecca Staffelli choc, porta in tribunale il famoso