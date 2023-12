Momento decisamente brutto per Rebecca Staffelli, che ha deciso di presentare una denuncia contro un cantante. L’opinionista social del Grande Fratello è intervenuta duramente nei confronti di questa persona, dopo aver fatto una scoperta che definire spiacevole è un eufemismo. Non ha assolutamente accettato questo atteggiamento contro di lei e quindi ha mosso gli avvocati, portando appunto in tribunale l’artista in questione.

Accusa pesante da parte di Rebecca Staffelli, con la denuncia nei riguardi del cantante fatta immediatamente. A riferire tutti i dettagli della clamorosa vicenda è il Corriere della Sera, infatti sono state riportate delle dichiarazioni della giovane che ha ammesso di aver avuto anche tanta paura. E quindi ha preferito intervenire legalmente per evitare che in futuro possano accadere delle situazioni così negative.

Rebecca Staffelli presenta una denuncia contro un cantante: il motivo choc

Come rivelato dal Corriere della Sera, Rebecca Staffelli non ha potuto fare altro che effettuare questa denuncia contro il cantante per un testo contenente una frase scioccante su di lei: “Non sapevo neppure esistesse questa canzone, quando ho visto sui social uno sconosciuto che cantava la frase su di me. Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male. Ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena, ho dovuto cambiare casa e avevo paura di uscire da sola”.

L’esperta social del GF ha denunciato quindi il trapper Mr Rizzus, il cui vero nome è Simone Rizzuto. Nella canzone di quest’ultimo c’è una frase che dice: “20900 delinquenti. Sco*** la figlia di Staffelli“. Quindi, Rebecca ha anche portato in tribunale un giovane che aveva condiviso il pezzo del brano. Tutta questa rabbia anche nei confronti della 25enne sarebbe nata dalle polemiche nate tra il mondo del trap e Valerio Staffelli, dato che l’inviato di Striscia la Notizia aveva contestato queste parole violenti nei testi.

Mr Rizzus è accusato del reato di stalking e avrà un giudizio a gennaio col rito abbreviato. Il Corriere ha aggiunto che “Rizzuto avrebbe dovunque cominciato con minacce e frasi sgradevoli al personaggio televisivo. Poi estese alla sua sfera privata”.