Grande Fratello, Letizia è furiosa con Beatrice. La serata di ieri, mercoledì 27 dicembre, è stata caratterizzata dalla festa di compleanno di Perla Vatiero. L’ex concorrente di Temptation Island ha compiuto infatti 28 anni e tra un ballo, un bicchiere di vino e tanto cibo ha festeggiato con i suoi compagni di avventura nella Casa.

Tuttavia il clima gioviale della serata è stato rovinato da alcuni gesti di Beatrice Luzzi che hanno fatto innervosire Letizia Petris. Prima, mentre quest’ultima versava da bere all’attrice, un po’ di vino è finito sul braccio di Beatrice che piuttosto scocciata lo ha fatto notare. Ma non è tutto, Letizia si è sfogata con gli altri perchè è il comportamento in generale di Beatrice a darle molto fastidio.

Letizia accusa Beatrice, lo sfogo ripreso in un video

Letizia si è sfogata con Perla Vatiero, Paolo Massella e Marco Maddaloni. La giovane ha accusato Beatrice di comportarsi in modo scorretto e provocatorio, cercando sempre di approfittare dei momenti di debolezza dei coinquilini. Soprattutto adesso Letizia sta attraversando un periodo difficile: “Mi sto impegnando nel tirarmi su, sto provando a stare con la testa alta…”.

Proprio in questo momento, però, Beatrice andrebbe all’attacco: “Con tutti noi, lo ha sempre fatto questa cosa, quando sapeva che eravamo più deboli e che quindi saremmo crollati”. Letizia è sicura di ciò, ma gli altri non sembrano pensarla allo stesso modo. Soprattutto Marco, che ha creato un bel rapporto con Beatrice, non è d’accordo: “Tu dici addirittura ‘umanamente’?”. “Sì, umanamente” conferma Letizia.

Intanto la persona con il padre in ospedale non è nessuno di loro 4, quando fanno questo discorsi improntati sul vittimismo fanno proprio schifo #GrandeFratello pic.twitter.com/hpjedsX6kk — ❄️GieffeVip❤️🖤 (@GieffeVip10) December 28, 2023

Anche Perla Vatiero ha detto la sua. Lei ha consigliato Letizia di non farsi condizionare l’umore dal comportamento di Beatrice e di farsi scivolare le cose addosso. Anche perché se è vero che ormai tutti si sono resi conto che Beatrice si comporta così allora non bisogna proprio prenderla in considerazione. Tra il pubblico, comunque, molti hanno criticato la stessa Letizia: “Ma quanto può essere meschina” e ricordato che è l’attrice quella che ha il papà in ospedale…

