Per i fan di Paolo Masella e Letizia Petris arriva una brutta notizia, la coppia uscita dal Grande Fratello una settimana fa non ha ancora commentato la notizia. Letizia e Paolo sono stati due dei protagonisti dell’edizione 17 che ha visto trionfare Perla Vatiero. La loro ultima uscita in tv risale a pochi giorni fa quando, ospiti di Verissimo, sono stati intervistati da Silvia Toffanin. Soprattutto Paolo era stato preso di mira dal pubblico social, che non aveva risparmiato commenti negativi.

“Mai piaciuto lo trovo troppo protagonista falso buonista vuol fare vedere di essere quello che secondo me no né”. Ma c’è anche chi lo difende: “Ma cosa dite, è un ragazzo dolcissimo, con tanti valori, svolge un lavoro che bisogna saper fare, poi è sinceramente innamorato di Leti, cosa volete di più, Paolo non ti scoraggiare il tuo lavoro è molto importante, bravo”.





Isola dei Famosi 2024, no a Letizia Petris e Paolo Masella

Per lui è la fidanzata Letizia è tempo di iniziare una nuova vita lontano dalla tv. Gli schermi, e le luci della ribalta, per ora restano tabù. Nei giorni scorsi pare sia arrivato il no di un’importante produzione. A lanciare la bomba è stato Amedeo Venza, che scrive: “Sembra che Letizia e Paolo abbiano provato ad entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2024, ma i loro nomi non ci sono. Entreranno a gioco in corso? Credo proprio di no”.

Cast che, come dice Venza, è da tempo pronto. In attesa di vederli alla prova ecco i nomi ufficiali. Si parte con Maitè Yanes e la pornodiva Selen, all’anagrafe Luce Caponegro. Nel cast anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, Marina Suma e Greta Zuccarello. Una sorpresa arriva da Ballando con le stelle: Vladimir Luxuria ha il sì del ballerino e coreografo Samuel Peron. Insieme a lui anche Joe Bastianich, reduce dalla vittoria della scorsa edizione di Pechino Express.

Quindi la campionessa di fioretto e medaglio d’oro olimpica Valentina Vezzali e la showgirl Matilde Brandi. Ancora Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia 2022, il modello Artur Dainese e l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa. Infine l’attore Aras Senol. Chi è? Il Çetin di Terra Amara, la serie turca che sta spopolando anche qui da noi.