Ritorno di fiamma per la coppia nata al Grande Fratello Vip e che tanto fece sognare i fan del reality di Canale 5. La loro sembrava la classica storia da favola: entrambi bellissimi e di successo con un futuro radioso davanti. Poi finì tutto malissimo, con grande dispiacere anche del pubblico: si parlò di presunti tradimenti da parte di lui. Nelle discussioni furono tirati in ballo anche i suoceri. Insomma, un vero disastro.

Sembrava impossibile che i due volti noti della tv potessero tornare insieme. Invece una serie di elementi nuovi emersi in questi giorni indica per loro un nuovo inizio. La coppia è stata avvistata nuovamente insieme fuori dall’Italia insieme alla loro bambina.

“Con lui fuori dall’Italia”. Con chi è stata avvistata Sophie Codegoni

Parliamo di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, entrambi nel cast dell’edizione 2021-2022 del Grande Fratello. Dopo un periodo di conoscenza fuori dalla casa del Gf Sophie e Alessandro decisero di sposarsi, ma non arrivarono mai all’altare. Tutti ricordano ancora la favolosa proposta di matrimonio a Venezia. Dal loro amore è nata anche una bambina, la piccola Cecilia, venuta alla luce quando i genitori si erano appena separati.

I due si trovano da qualche giorno insieme a Sharm El Sheikh. Nella città egiziana nota come meta balneare dei vip, Alessandro è alle prese con il lavoro da dj. Sophie avrebbe deciso di raggiungerlo insieme alla loro bambina. Dei due non ci sono foto abbracciati o in compagnia, ma gli scatti che stanno circolando in queste ore li mostrano nello stesso residence, per cui indirettamente si può dire che stanno trascorrendo questi giorni in compagnia l’uno dell’altro. Non finisce qui: i due di recente erano stati avvistati anche a un concerto alle Canarie di Mister Rain.

Sophie è stato uno dei personaggi più amati di sempre del Grande Fratello. La giovane si era messa a nudo nel corso del programma raccontando del rapporto con i genitori, con il fratello minore Riccardo (che vede come un figlio) e quello con la chirurgia estetica (scelta di cui si era pentita). Durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata di Italia fece la conoscenza di Alessandro Basciano con cui iniziò una relazione dopo essersi lasciata alle spalle il flirt con Gianmaria Antinolfi. Dopo il reality Sophie fu scelta per vestire i panni della Bonas nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro.

Alessandro Basciano invece è un imprenditore e influencer, ha partecipato anche a Uomini e Donne e a Temptation Island, oltre che al Grande Fratello vip. Le diverse esperienze televisive gli hanno dato una visibilità tale da poter lavorare con i social.