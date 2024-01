Grande Fratello, Letizia Petris si sfoga contro Giuseppe Garibaldi. Sono tornati giorni di grande tensione all’interno della Casa. Dopo il secondo addio di Beatrice Luzzi a seguito della morte del papà in molti pensavano – speravano – che l’attrice non sarebbe tornata nel reality. Invece la grande protagonista dell’attuale edizione è tornata in gioco e con lei sono tornati gli scontri, le liti, le discussioni.

Oltre all’acerrima ‘nemica’ Anita Olivieri anche Perla e addirittura l’amica Fiordaliso hanno avuto dei faccia a faccia piuttosto duri con Beatrice. Di sicuro chi si aspettava una concorrente svuotata dopo il grave lutto ha dovuto ricredersi in fretta. Ora, tuttavia, l’attenzione del pubblico si è spostata su Letizia Petris che ha avuto un momento di sconforto per il comportamento di Giuseppe Garibaldi.

Letizia si sfoga con Paolo su Garibaldi: “Per me non c’è mai stato”

Letizia Petris, che negli ultimi giorni ha vissuto giornate delicate, ha avuto un crollo psicologico e ha affrontato così Giuseppe Garibaldi: “Tre giorni che sto male e adesso te ne frega? Te ne sei accorto ora? Anche adesso stavo parlando e sei passato cantando e ballando. Capisco che ieri è stata una bella giornata per te, ma devi anche capire che anche gli altri hanno bisogno di te. Perché io per te ci sono sempre stata, e ci sono state molte volte che invece tu non ci sei stato per me“.

Giuseppe Garibaldi ha provato a difendersi: “Io ero uscito dal bagno, ti ho chiamato e manco mi hai guardato. C’era Paolo che ti aspettava, io ti ho fatto: ‘Leti, cos’hai?’. E tu sei andata via. Oggi te l’ho chiesto più di una volta”. In seguito Letizia si è sfogata, piangendo, anche con Paolo Massella: “Quando sta male lui dobbiamo essere sempre tutti pronti, stanno male gli altri se ne sbatte… Smetto di esserci, perché mille volte ci son sempre stata per tutti”.

Il disagio di Letizia, in ogni caso, sembra generale e non legato soltanto al rapporto con Giuseppe: “Io mi sento inutile qua dentro perché sono scontata”. Poi aggiunge: “Anita so che è al primo posto, intoccabile, nessuno vuole rubare il suo posto. Però per altre persone ci sei spesso, io invece l’unica giustificazione che mi è venuta di dare è che tu dai per scontato che tanto c’è Paolo. Ma a volte io ho anche bisogno di parlare con un amico. Io in questo periodo mi sento molto insicura sia dall’esterno che dall’interno. Mi sento che l’unica certezza qua dentro al momento è Paolo”. In seguito anche Stefano Miele ha cercato di confortare la coinquilina affermando che senza di lei la Casa sarebbe vuota.

