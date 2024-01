Mancano poche ore alla nuova puntata in diretta, che andrà in onda nella serata di martedì 23 gennaio su Canale 5. Al Grande Fratello arriveranno notizie tutt’altro che positive per Letizia, ma a restare sbigottita sarà pure Rosy Chin. Altri invece se la rideranno e si godranno dei momenti indimenticabili. Prevista quindi una vera spaccatura nella casa, tra chi gioirà e chi piangerà.

Nella casa del Grande Fratello Letizia e anche Rosy Chin dovranno fare i conti con una realtà più che triste. A rivelare tutti i particolari è il sito di Novella 2000, che ha condiviso coi suoi lettori un risultato sorprendente. E ovviamente le reazioni del pubblico sono contrastanti, visto che c’è chi è felice di questi dati e chi invece si aspettava ben altro.

Grande Fratello, brutta notizia per Letizia e Rosy Chin e non solo

Ma c’è anche di più perché Signorini, quando inizierà la puntata del Grande Fratello, non darà solo informazioni negative a Letizia e Rosy Chin ma anche a Monia. Colei che invece sarà decisamente in estasi è Beatrice. Nel sondaggio di Novella 2000 sul preferito della diciannovesima settimana, ancora una volta l’attrice è al primo posto con il 55% delle preferenze.

In seconda e terza posizione abbiamo Perla e Vittorio rispettivamente col 16% e il 4% dei voti. Malissimo invece il trio Monia, Letizia e Rosy Chin, che hanno collezionato lo 0%. Quindi, sarebbero proprio loro a rischiare l’eliminazione nel prossimo televoto eliminatorio, che sarà previsto presumibilmente la prossima settimana. Anche altri tre gieffini non se la passano comunque benissimo.

Con appena l’1% delle preferenze troviamo a pari merito Paolo, Varrese e Maddaloni. Anche loro non potranno dormire sonni tranquilli perché il pubblico non li ritiene tra i favoriti.