È l’argomento principale delle ultime ore al Grande Fratello: Perla Vatiero. L’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti ha diviso tutta la Casa dopo lo scontro di fuoco avuto con Stefano Miele. In breve, per chi si fosse perso le ultime, si è infuriata perché lui avrebbe riportato un’errata versione dei fatti accaduti la notte scorsa. Ossia che lei avrebbe ’sbroccato’ contro chi stava russando usando anche parole forti.

Hanno già avuto un primo confronto in bagno i due concorrenti ora protagonisti assoluti sulla piattaforma X, con fan schierati dall’una e dall’altra parte, e c’è da scommettere che si ritroveranno faccia a faccia anche nella nuova puntata in programma proprio martedì 24 gennaio 2024. “Non sa che con me sbatte male. Io non sono mica come gli altri! Questo mette zizan. Lo rovino”, ha detto Perla fuori di sé.

GF, Federico ha visto: “Perla non si è regolata”

E anche: “Con me non si deve azzardare. Adesso gli do tempo due settimane di vita qui dentro“. I due poi si sono confrontati, ma mentre Stefano ha mantenuto un atteggiamento molto pacato ed educato, Perla era decisamente meno tranquilla. Lo hanno notato anche gli altri, riporta il sito Biccy.

Per esempio Federico Massaro, che a quanto pare era presente e ha confidato a Paolo Masella di non aver per niente apprezzato il modo in cui Perla ha discusso con Stefano. “Te lo assicuro che ha avuto un atteggiamento che non era bello. Ero presente e per questo te lo sto dicendo. Aveva il piede messo vicino a lui e la faccia tutta spostata in avanti. Quello è proprio un comportamento che non si dovrebbe mai avere qui o fuori”.

#grandefratello

Federico:Perla che sta con il piede vicino a lui ( Stefano) con la faccia spostata tutta in avanti… QUELLO È UN ATTEGGIAMENTO CHE NON SI DOVREBBE AVERE"



Federico che era presente, conferma l'aggressività di Perla nei confronti di Stefano!!



Che schifo!! pic.twitter.com/6XXMtSY96U — Elena Gilbert (@NoaHarrison25) January 22, 2024

“Io ero lì e ho visto. Stefano era seduto e io ero lì e lei gli era proprio davanti. Lei urlava stando in piedi, con il piede sopra… quindi sai, anche lui si è calmato, ha cercato di calmare i toni. Perla ha un carattere troppo forte, però deve cercare di controllarsi“, ha proseguito Federico. Paolo ha cercato di giustificare la sua amica Perla, ma a quanto pare non era proprio convinto. E convincente. “Che schifo”, ha commentato qualcuno sentendo il racconto del modello. Questo lato aggressivo di Perla non è proprio piaciuto a parte del pubblico.