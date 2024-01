Grande Fratello, la “sfida” del momento è quella tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. L’attrice è sempre stata grande protagonista, “la regina della Casa” per gran parte del pubblico e di fatto anche per i concorrenti che, loro malgrado, si sono presti resi conto della sua forza come giocatrice. Ma negli ultimi giorni anche l’ex volto di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti si è imposta e il risultato è stato un forte scontro in diretta, martedì sera, quando Signorini ha tirato fuori video della settimana in cui entrambe si sparlavano a vicenda.

E anche il giorno successivo la situazione non è cambiata, anzi c’è da scommetterci che questa ‘guerra’ durerà a lungo. E infatti ora è come se ora ci fossero due fazioni nella Casa, chi dalla parte di una e chi dall’altra. Pubblico a parte, che anche sui social continua a sostenere la propria beniamina, sono infatti diversi i concorrenti che ora appoggiano Perla e credono abbia ragione. Per esempio Anita Olivieri, da sempre ‘nemica’ di Beatrice.

GF, Anita sparla di Beatrice: “L’ho detto agli autori”

E quando le due, Perla e Anita, si sono ritrovate insieme ad allenarsi hanno ovviamente riparlato di Beatrice. La romana ha svelato all’amica quello che ha detto la sera prima in confessionale. Come riporta il sito Biccy, rivolgendosi agli autori ha dichiarato che grazie a Perla adesso lei e gli altri inquilini della Casa faranno diventare Beatrice il Cappellaio Matto.

“Sai che ho detto prima in confessionale? Ho detto ‘lei è la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle meraviglie. Ma adesso che abbiamo con noi Perla sai come la facciamo diventare? Il Capellaio Matto! Dateci il tempo di farlo e la facciamo diventare proprio il Cappellaio“.

Anita Olivieri "Lei é la Regina di Cuore ma ho detto in confessionale che la faremo diventare Il Cappellaio Matto"



La banalità del male, se chiedete a me.



Perché ok cattive ma anche sceme no (farsi due domande del perché é La regina di Cuori per il pubblico?) #grandefratello pic.twitter.com/lt3XgqLOUp — Queen Teuta🇦🇱 (@BimBumB72357488) January 24, 2024

Ma potrebbe ottenere l’effetto contrario e, come già successo in passato, portare Beatrice Luzzi ad avere ancora più consensi da parte del pubblico. Dall’inizio del reality infatti l’attrice è bersaglio della Casa, in primis di Anita, ma stando alle preferenze dei telespettatori questo non fa che giovarle. Qui il video della conversazione su Beatrice di Anita e Perla.