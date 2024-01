Momento a dir poco clamoroso al Grande Fratello, col pubblico che si è indispettito con Garibaldi, reo di aver detto qualcosa di volgare nei confronti di Greta. I due sono amici, ma nonostante questo per molti si sarebbe superato ogni limite e ciò che è stato mostrato dalle telecamere non è stato nulla di positivo. E la protesta è subito scoppiata sui social network.

Nella casa del Grande Fratello Garibaldi e Greta stavano parlando e scherzando, quando improvvisamente c’è stato un gesto del neo 31enne che ha fatto esplodere delle polemiche. Critiche a non finire per Giuseppe, che ora dovrà difendersi dalle accuse del popolo del web. E chissà se ci saranno degli interventi della produzione per richiamarlo all’ordine.

Grande Fratello, Garibaldi choc con Greta: polemica per la parola volgare

La battuta al Grande Fratello di Garibaldi non ha fatto ridere tanti telespettatori, anche se la reazione di Greta non è stata così brutta. Anzi, ha riso e ha apprezzato quel momento scherzoso del compagno di avventura. Ma il pubblico ha tirato un ballo un altro episodio e ha iniziato ad attaccare pure la Rossetti, che si sarebbe comportata in due modi opposti davanti a situazioni simili.

Come è possibile notare dalle immagini diffuse su X, Greta si è abbassata per bere ed era vicina alla cintura di Giuseppe, come ricostruito anche dal sito Novella 2000. A quel punto si è sentito lui dire: “Succhia“, alludendo a qualcosa di parecchio intimo. Ma la ragazza è scoppiata in una risata fragorosa. Cosa che non è andata già ai telespettatori, visto che la gieffina si era lamentata di una frase di Stefano Miele, ritenuta volgare, che l’aveva fatta piangere.

Bidello: -“Succhia, poi vedi come ti si alza il morale”

Greta: -“Ahahah perché ho un amico così scemo?”



Sergio: -“Puccia il biscotto"

Greta: -“🤬🤬🤬”



Greta come dire…non ti senti un tantino ridicola? Così giusto per chiedere#grandefratello #gf

C’è chi invoca duri provvedimenti nei riguardi di Garibaldi, ma staremo a vedere se sarà convocato perlomeno in confessionale per subire innanzitutto una reprimenda verbale.