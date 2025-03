“Non può finire così”. Grande subbuglio prima della finale del Grande Fratello in onda questa sera su Canale 5. Una notizia che sta circolando da alcune ore sui social ha fatto inferocire una parte del pubblico. Tutto parte da presunte dichiarazioni fatte ieri da Javier Martinez ad alcuni fan proprio su quello che accadrà nel reality show di Canale 5. Il pallavolista argentino avrebbe riferito in confidenza qualcosa che ha scioccato le sue sostenitrici.

Ricordiamo che a giocarsi la vittoria sono Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e chi vincerà il super ballottaggio tra Chiara e Zeudi. Ma torniamo a Javier. Martinez staserà sarà ovviamente in studio per fare il tifo per la sua “cavallina”. Ieri Javi ha passato la giornata insieme ad altri ex concorrenti. Quasi tutti si sono ritrovati per fare le prove di un balletto che andrà in scena questa sera, come sempre sotto la guida di Enzo Paolo Turchi. E in questa occasione lui avrebbero fatto una rivelazione choc ai fan che lo seguono.

“Javier ha parlato con delle fan e ha detto che Tommaso e lui avranno la scorta domani sera perché ci sono le ‘Zelena’ che stanno contro di loro. Io sono schifata”, riporta una segnalazione su X. Ma non è l’unica. Anche altri utenti di X riferiscono di misure di sicurezza potenziate in occasione della finalissima.

Sul social, ovviamente, è scoppiato un vero e proprio polverone. La notizia non è confermata ufficialmente da nessuno dei due diretti interessati. Ma tanto è bastato. Da una parte ci sono i sostenitori di Javier, scandalizzati che dicono alle Zelena: “Datevi una regolata”. Dall’altra chi pensa che si tratti di una notizia fake per avvelenare il clima prima della finale: “Posso capire dove sta il video di Javier che dice che ha bisogno della scorta?! Ma perché si inventano queste cavolate? Manco fosse il G8”.

Javier ha parlato con delle fan e ha detto che Tommaso e lui hanno la scorta domani sera perché ci sono le zelena che stanno contro di loro.



IO SONO SCHIFATA. #tommavi — 🎀CAPRICCIOSA 🎀 (@Nonsoch77507661) March 30, 2025

C’è anche chi ironizza: “Sì, ciao, la scorta… Ma chi sono, il presidente della Repubblica e del Consiglio? Con tutte le cose da fare, secondo voi possiamo perdere tempo appresso a loro? Vabbè, voi che ci credete pure…”. In effetti, alcune fan del gruppo Zelena sono arrivati ieri a Roma dall’estero. Ma, come dimostrano le foto che loro stesse hanno pubblicato su X, le loro intenzioni sembrano tutt’altro che pericolose. Di sicuro questa edizione del Grande Fratello passerà alla storia non solo per le rivalità tra i concorrenti, ma anche tra i fan fuori dalla Casa.