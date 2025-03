Sabato sera è andato in onda il secondo serale di Amici 24, ad essere eliminata è stata Raffaella con il classico seguito di polemiche. A tenere banco però non è tanto la gara, quanto un gossip rosa che riguarda la maestra Alessandra Celentano. A Verissimo è arrivata una clamorosa indiscrezione non smentita: l’insegnante sarebbe innamorata. L’ultima volta che il suo nome venne legato alla cronaca rosa fu per una situazione triste: il divorzio da Angelo Trementozzi.

Era il 2012 ed in proposito disse: “Non avrei mai immaginato che ci saremmo separati. Ci siamo sposati quando io avevo 40 anni e lui sei in meno. Eravamo maturi, consapevoli, ed era difficile pensare che il nostro amore non sarebbe durato per sempre”.





Alessandra Celentano ha un nuovo fidanzato? Spifferata di Zerby

“Sapere che Angelo è diventato padre di recente mi ha colpito, ma in modo positivo. Quando ami davvero qualcuno, sei felice per lui quando gli accade qualcosa di bello. Se hai un animo puro, gioisci per la sua felicità. Alla notizia, la mente è tornata indietro nel tempo, non perché avrei voluto essere io la madre dei suoi figli, ma perché è un’esperienza che a noi non è stata concessa”.

Adesso però qualcosa sembra essere cambiato. A Verissimo Rudy Zerbi ha detto: “Ultimamente in camerino le arrivano fiori bellissimi. C’è un bigliettino, io provo a leggere ma lei lo nasconde sempre. Non notate anche voi che è sorridente ed è più dolce?”. Dopo queste parole è arrivata l’ammissione che qualcosa stia cambiando.

“Non mi vedi diversa? Diciamo che se sono rose fioriranno. Tu sai, Silvia, quanto io sia riservata e quindi lo dirò solo a te in privato”, ha detto. E dire che aveva detto di avere chiuso con gli uomini ma a quanto pare qualcuno sarebbe riuscito a farle cambiare idea.