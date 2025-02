Dentro la casa del Grande Fratello l’aria si fa sempre più tesa. Dopo cinque mesi di convivenza forzata, i concorrenti sono ormai esasperati e al limite. I segnali di stanchezza non mancano: quasi ogni inquilino ha attraversato una crisi. E in questo clima carico di tensione, perfino le persone più pacate iniziano a mostrare segni di nervosismo.

È il caso di Javier Martinez, mai visto così all’interno della casa. Ieri notte il concorrente ha perso la pazienza dopo uno screzio avuto con un altro coinquilino. Una reazione insolita per lui. Il pallavolista argentino si è fatto conoscere dal pubblico del reality show per il suo carattere riflessivo e pacato, evitando quasi sempre di alzare i toni o di finire al centro di discussioni accese. Anche per questo motivo, molti lo considerano tra i candidati favoriti alla vittoria del programma. Ma stavolta il limite è stato superato anche per lui.

“Deve ringraziare che siamo qua dentro”. Grande Fratello, Javier alla fine l’ha detto: limite superato

Eppure, nella serata di ieri, Martinez è apparso particolarmente insofferente e nervoso. Prima si è isolato in un angolo del giardino con Federico Chimirri, confidandogli di non avere più la forza di ascoltare gli altri inquilini, che a suo dire sembrano recitare un copione per conquistare il favore del pubblico.

Successivamente, ha avuto uno scontro acceso con Lorenzo Spolverato. Il fotomodello milanese gli aveva fatto una battuta che Javier non ha affatto gradito. Poco dopo ha raccontato quello che era successo con Lollo a Helena, Iago, Federico e Amanda : “Prima mi dice ‘ma questo cinghiale deve stare proprio qua?’. Io gli chiedo se gli dà fastidio, lui risponde di no. Poi guarda Shaila e dice ‘che paura’, e si sono messi a ridere”.

Martinez ha poi aggiunto: “Lui deve solo ringraziare che siamo qui dentro, perché fuori non avrebbe lo stesso coraggio. Non farebbe certe cose, cento per cento”.

Tra Lorenzo e Javier ci sono stati diversi momenti di tensione in questi cinque mesi, ma finora Martinez aveva sempre evitato lo scontro diretto. Ultimamente, però, l’argentio ha iniziato a rispondere in maniera più decisa, come nel caso dell’ultima nomination. Javi ha votato nuovamente Shaila, scatenando la reazione di Lorenzo, che ha cercato di provocarlo. Dopo la votazione, infatti, il pallavolista non è stato zitto, dando del “quaquaraquà” a Lorenzon.

La reazione di Javier ha diviso il pubblico. Alcuni ritengono che sia finalmente uscita la sua vera indole, insinuando che l’immagine del ragazzo pacifico fosse solo una maschera. Qualcuno lo prende in giro: “Adesso vuole fare il duro”. Altri, invece, lo difendono, sostenendo che dopo mesi di provocazioni la sua reazione sia comprensibile: “Anche lui è stufo di Lorenzo”.