Grande attesa in Casa e fuori per la nuova puntata del Grande Fratello. Stasera Alfonso Signorini chiuderà il televoto e proclamerà il nome del nuovo eliminato. Il risultato è più incerto che mai. A rischio, infatti, ci sono alcuni dei protagonisti più forti di questa edizione del reality show di Canale 5: Iago Garcia, Giglio, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Insieme a loro, anche Mattia Fumagalli, che è entrato nel gioco da poche settimane, ma è già uno degli inquilini più amati dal pubblico.

Dentro la casa intanto si tessono strategie. Stefania Orlando e Mattia, nel giardino, chiacchierano e espongono il loro punto di vista su determinate situazioni che accadono in Casa. L’inquilino ammette di essere rimasto male per le critiche ricevute da Shaila e, se da un lato vorrebbe confrontarsi con lei per ricevere delle spiegazioni, dall’altro non sente il desiderio di chiarire, convinto che non ci sia la volontà di un confronto. “Lei non la sento vicina a me”, esclama.

Stefania lo invita a non forzare le cose: “Non è obbligatorio”, commenta infatti, “Non per forza c’è bisogno di un chiarimento”. Approfittando del momento, la donna racconta quanto accaduto tra lei e la ballerina in passato. Spiega di essersi scontrata spesso con Shaila, anche per questioni piuttosto futili. Con il tempo, però, è riuscita a instaurare un rapporto pacifico e ne è contenta, perché le permette di vivere più serenamente all’interno della Casa: “Abbiamo un rapporto cordiale”, esclama. Non avendo nulla in comune, però, precisa: “Non ci siamo mai trovate a parlare. Non trovo argomenti in comune” e conclude: “Non mi sento di integrarmi, né mi interessa”.

La conversazione tra i due prosegue e si sposta su Zeudi. Entrambi concordano sul fatto che lei abbia atteggiamenti poco maturi e, non volendo affrontare ulteriori confronti, ammettono di voler prendere le distanze da lei. “Io non le dico più niente”, esclama Stefania, infastidita dal modo in cui l’ex Miss Italia recepisce i consigli e le critiche ricevute.

stefania parla della sua ossessione, Mattia le fa notare che Zeudi è dietro di lei…

si elogia vipera e regina eppure non ha il coraggio di girarsi e dirle tutto in faccia🤡#GrandeFratello #Zeudiners pic.twitter.com/a3p5Ia4kq3 — C (@incubozialene) February 23, 2025

Mentre parlava di Zeudi, l’ex Miss Italia si trovava proprio dietro di loro. Mattia le fa notare: “Attenta!”. Stefania si gira un po’ con la testa per controllare con la coda dell’occhio e, a quel punto, prova a dissimulare l’imbarazzo, continuando a parlare, ma in maniera meno circostanziata e più generica. La scena ha scatenato numerosi commenti sul web. C’è chi accusa Stefania Orlando di incoerenza: “Stefania parla della sua ossessione, Mattia le fa notare che Zeudi è dietro di lei…”. E ancora: “Si elogia vipera e regina eppure non ha il coraggio di girarsi e dirle tutto in faccia.”