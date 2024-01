Grande Fratello, c’è un nuovo scontro all’interno della Casa. Se dal lato delle infatuazioni l’attuale edizione del reality non ha regalato molti spunti lo stesso non può dirsi sulle inimicizie e le discussioni. Spesso e volentieri Beatrice Luzzi è stata al centro di liti: l’attrice ha avuto duri faccia a faccia con Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, tanto per fare alcuni nomi.

Adesso, però, i protagonisti di questo contrasto sono altri: parliamo di Sergio D’Ottavi e Rosy Chin. In realtà i due non hanno mai litigato apertamente, ma in più di un’occasione hanno dimostrato di non nutrire grande simpatia l’uno per l’altra. Sono entrambi cuochi, ma la cucina sembra essere territorio esclusivo di Rosy. In molti hanno notato un episodio singolare che la dice lunga sul loro rapporto.

Il gesto di Rosy in cucina e la reazione di Sergio

Tutti sanno che Sergio non ama particolarmente la carne. Tuttavia Rosy, nella giornata di ieri, ha preparato tutti i piatti a base di carne. Quando Sergio le ha chiesto se ci fose un’alternativa per lui Rosy gli ha risposto che avrebbe dovuto arrangiarsi. E lui, senza commentare, si è preparato qualcosa da solo. In molti hanno disapprovato il comportamento della chef.

Ma non è tutto. Mentre gli altri si stavano rilassando in giardino Sergio D’Ottavi si è avvicinato a Rosy Chin e ha scorre***to. Inizialmente lei non era sicura di aver sentito bene e ha chiesto al coinquilino spiegazioni. Sergio ha candidamente ammesso la sua colpa e ci ha riso su, aggiungendo che si trovava a Casa e quindi poteva farlo.

rosy: "ma hai scorreggiato?!"

sergio: "ma sto a casa, nun se pò?"

rosy: "ma mi ha fatto così con la gamba! ma a me?"



la cuoca sotto shock! ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/PO0hxSK3KL — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) January 14, 2024

Rosy è rimasta particolarmente sorpresa dal gesto di Sergio e lo ha accusato di averlo fatto di proposito proprio vicino a lei, quasi al suo indirizzo. Gli altri, tra cui Monia La Ferrera e Marco Maddaloni, sono scoppiati a ridere. E voi che dite? Lo ha fatto proprio apposta oppure è stato soltanto un caso?

