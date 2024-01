Bufera al Grande Fratello su Vittorio, incolpato di aver fatto qualcosa di brutto e allo stesso tempo disgustoso. Tutti si sono accorti di questa situazione e inevitabilmente è stato rimproverato duramente. Anche i telespettatori non sono stati gentili nei suoi confronti e hanno iniziato a scrivere di tutto sui social. Tutto è accaduto nella tarda serata, prima che andasse in camera da letto a dormire.

Stando a quanto rivelato da alcuni protagonisti del Grande Fratello, Vittorio non è stato affatto educato al 100%, anche se ci sono state delle giustificazioni visto che pare che psicologicamente non stesse bene. Ma nonostante questo c’è chi non ha voluto sentire ragioni e lo ha attaccato duramente. E successivamente lui stesso è intervenuto sulla questione.

Grande Fratello, la scoperta su Vittorio fa arrabbiare tutti: “Che schifo”

La scoperta è stata fatta nella cucina del Grande Fratello, dove Vittorio non si è comportato in maniera diligente. Infatti, le critiche sono divampate improvvisamente e a criticare per prima è stata Fiordaliso. Poi Beatrice e Stefano hanno preso atto del gesto di Menozzi, che non ha pulito prima di andarsene a dormire lasciando sporca appunto la cucina. E Stefano lo ha sgridato nelle scorse ore.

Anche Garibaldi ha protestato, non sapendo chi fosse l’autore di quel gesto: “Vorrei sapere chi ha lasciato il lavandino pieno di spaghetti“. Stefano è quindi andato da Vittorio, redarguendolo, e Menozzi ha chiesto subito scusa capendo l’errore. Miele ha aggiunto: “Lo capisco, tranquillo, sono abituato a ritrovarmi il lavandino in disordine. Succede anche a casa mia”. Ma gli utenti sono stati inflessibili.

Gli utenti su X hanno scritto: “A 23 anni lasciare un lavandino in queste condizioni, ma dove ha vissuto questo?”, “Vittorio non alza un dito da 4 mesi e fa il ca*** che gli pare”. Vedremo se Signorini tirerà fuori l’argomento anche nella prossima puntata.