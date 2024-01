Stravolgimento improvviso al Grande Fratello, infatti Mediaset ha preso una decisione e Alfonso Signorini è stato sicuramente già avvisato. Si tratta di un cambiamento molto importante, al quale i telespettatori dovranno abituarsi. Certamente ci saranno diversi annunci anche nei prossimi giorni per scongiurare disagi a tutte quelle persone che non abbiano ancora saputo la notizia.

Il Grande Fratello sta per prepararsi ad una novità rilevante con Mediaset che spera comunque che questa decisione non possa implicare problematiche al reality show. Canale 5 ha bisogno però di fare altro di altrettanto significativo e dunque questa opzione scelta era l’unica praticabile. E il pubblico avrà l’obbligo di adeguarsi, se vorrà seguire le dinamiche dei concorrenti in diretta.

Leggi anche: “Quelle due si sono baciate”. Bomba sul Grande Fratello, è successo nella notte: “Una è impegnata”





Grande Fratello, Mediaset prende una decisione: programmazione stravolta

La programmazione del Grande Fratello sta per subire un repentino cambiamento, che avverrà tra qualche giorno per effetto di ciò che ha fatto Mediaset. Una decisione fondamentale per dare spazio ad un altro evento attesissimo da milioni di telespettatori. E in questo caso ci riferiamo al mondo del calcio, visto che è in programma una bellissima manifestazione sportiva.

Lunedì 22 gennaio il GF non andrà in onda per la trasmissione della finale di Supercoppa italiana, che da quest’anno ha una nuova formula. Si sfideranno Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio nella semifinale di questo evento, poi ci sarà l’atto conclusivo su Canale 5 tra le due vincitrici delle gare in questione. E Signorini dovrà rimandare il suo appuntamento eccezionalmente a martedì 23 gennaio. Ma non è l’unica variazione.

Ci sarà infatti il raddoppio del Grande Fratello con l’altra puntata in diretta con Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici, prevista per giovedì 25 gennaio. Si prospettano giorni intensi per il Biscione.