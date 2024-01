Sarebbe successo qualcosa di incredibile al Grande Fratello. Infatti, con una mossa decisamente a sorpresa, due donne si sarebbero scambiate un bacio e chissà cosa sta quindi per succedere. Una vera e propria bomba è stata lanciata sul reality show di Alfonso Signorini e lo stesso conduttore sarà rimasto sbigottito davanti a questa notizia impensabile.

Al Grande Fratello queste due donne avrebbero deciso di darsi un bel bacio e nulla farebbe immaginare che si tratti solo di uno scherzo. Almeno questo è quanto dichiarato da fonti attendibili, che seguono costantemente le dinamiche del programma di Canale 5. Sono spuntate delle foto notturne diffuse da Tuttotv, ma vediamo cosa si sa fino a questo momento.

Grande Fratello, due donne si sarebbero scambiate un bacio

Stiamo quindi per parlare di un flirt al Grande Fratello tra queste due donne, che sono arrivate fino al bacio? Difficile stabilirlo con esattezza finora, ma a parlarne sono state due persone che certamente sono ben informate. Ci riferiamo a Deianira Marzano e Amedeo Venza, con la prima che si è soffermata anche sul fatto che una delle due gieffine sia tra l’altro non single.

Non ci sarebbero comunque dei filmati che confermerebbero questo gesto intimo tra le due concorrenti. La Marzano ha semplicemente scritto: “Fonti vicine alla casa ci fanno sapere che pare due donne nella notte si siano baciate. Ovviamente non c’è nulla di strano, se non che una di loro sia impegnata“. E il sito Gossip e Tv ha provato a rintracciare i possibili nomi delle gieffine.

Bacio tra due donne al GF nella notte? “Una di loro è impegnata” (FOTO) #GF #GrandeFratello https://t.co/rIR9FmVofS — TuttoTV (@tuttopuntotv) January 13, 2024

Secondo Gossip e Tv, la donna impegnata potrebbe essere una tra Rosanna Fratello e Rosy Chin. Ma non sono da escludere nemmeno Anita, sebbene lei si professi sempre single, Monia che è vicina a Varrese e Letizia, la quale si sarebbe ormai legata a Paolo. Tra l’altro, Letizia ha già avuto un’esperienza con una ragazza. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa sarà rivelato.