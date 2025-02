Nella serata del 3 febbraio 2025, al Grande Fratello, Javier Martinez ha finalmente confessato di essersi infatuato di Helena Prestes. A Signorini ha detto in diretta: “A lei tengo tanto e ultimamente ho capito qualcosa in più. Devo smetterla di dire che non c’è stato nulla e che siamo molto amici, mi rendo conto che le mie parole non vengono accompagnate dai gesti. Non posso non rendermi conto di una persona che stravede per me. Il fatto che io tenga tantissimo a lei in qualche modo mi frena, perché prima di buttarmi voglio essere certo. Con Shaila? C?è sempre stata passione, ma con Helena è una cosa diversa“.

Ma il colpo di scena vero c’è stato al termine della puntata. In casa infatti si è verificato un momento di particolare intensità tra Javier Martinez e Helena Prestes. Dopo settimane di avvicinamenti, confronti e tensioni, i due concorrenti hanno finalmente ceduto alla passione, scambiandosi un bacio che ha sorpreso sia gli altri inquilini della casa che il pubblico a casa. Proprio così, avete letto bene. Quel tanto agognato bacio alla fine è arrivato alle 5 di questa mattina (minuto più, minuto meno).





Scatta il bacio tra Helena e Javier: pubblico impazzito

Questo sviluppo giunge dopo un periodo di alti e bassi nella loro relazione all’interno del reality. Negli ultimi giorni, Helena aveva espresso a Javier il proprio dispiacere nel vederlo avvicinarsi a un’altra concorrente, Zeudi Di Palma, confessando i suoi sentimenti e la difficoltà nel gestire la situazione. Javier, dal canto suo, aveva cercato di rassicurarla, affermando che con Zeudi non c’era nulla di significativo e ribadendo l’importanza del legame con Helena.

Il bacio tra Javier e Helena rappresenta una svolta significativa nelle dinamiche della casa, segnando il passaggio da una semplice amicizia a qualcosa di più profondo. Resta da vedere come questo nuovo sviluppo influenzerà le relazioni con gli altri concorrenti e l’andamento del gioco nelle prossime settimane. Nel frattempo sui social il pubblico dalla loro parte è impazzito: “Da come si muoveva la mano di lui sotto il piumone sembra che le accarezzasse la testa come durante un bel bacio”.

ma in che senso ho aspettato fino alle 4:30 ho dormito un ora mi sono appena svegliata e voi maledetti vi siete baciati dovrei odiarvi ma sono così felice i levrieri sono vivi più che mai e noi non siamo pazze visionarie vi lovvo tutte 🫶🏼❤️#helevier pic.twitter.com/r2Eu4R9eu1 — Mara 🌸 (@Mara56113529) February 4, 2025

ma voi pensate che tipo loro pensano di essere soli e invece ci siamo noi che siamo tipo così 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 moltiplicato x 1000 mi fa volare giuro #grandefratello #heleners #helevier pic.twitter.com/YNXrlhqTMK — RiRi🍒 (@anangelkiss) February 4, 2025

E ancora: “Alle 5:30 finalmente il bacio, l’ho visto in diretta, che bello!”. “Ops… ho visto Javier e Helena sotto le coperte. Ore 5:30 e bacio fu, i movimenti erano quelli, ma purtroppo come al solito la regia dopo pochi minuti ha tolto”. “Ragazzi mi sento male il bacio è arrivato, sto morendo, rianimatemi, finalmente”. “Abbiamo partorito il bacio dei levrieri festeggiamo”.

