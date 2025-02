Notizia improvvisa al Grande Fratello, infatti il reality show condotto da Alfonso Signorini ha perso una delle protagoniste. La concorrente ha annunciato in diretta la volontà di optare per il ritiro dal reality show, nonostante il televoto l’avesse premiata poco prima. Il pubblico voleva che lei restasse in casa, ma alla fine è stata la gieffina ad abbandonare volontariamente.

Comunicazione subito fatta davanti a Signorini, il quale ha preso atto della scelta della concorrente della Grande Fratello e ha quindi accettato il suo ritiro, di comune accordo con la produzione. Lei ha spiegato nei dettagli le motivazioni che l’hanno indotta a prendere una decisione del genere.

Grande Fratello, la concorrente ha annunciato il suo ritiro ufficiale

Nel corso della puntata in diretta del 3 febbraio, il pubblico del Grande Fratello ha decretato l’eliminazione di Emanuele. Ma successivamente anche un’altra concorrente ha manifestato la volontà di andare via e ha quindi comunicato così il suo ritiro ai compagni: “Io ho parlato con il pubblico e con Signorini. Mi ha dato la possibilità di lasciare. Perché ho bisogno di stare a casa e tornare da mio figlio e dal mio compagno“.

Ad andarsene è stata Ilaria Galassi, che ha aggiunto davanti agli altri gieffini: “Non ci capisco niente di dinamiche e inciuciare. È stata una bella esperienza per me. Spero che vinca il migliore, la persona più onesta e sincera. Pamela ti amo, sei una guerriera”. Poi a sorpresa è arrivato proprio il suo compagno in casa, che le ha detto: “Ho sentito che vuoi andare a casa. Io sono qui per prenderti. Abbiamo passato 5 mesi bellissimi con Riccardo e stiamo stati in giro un po’. Sono stati mesi impegnativi e mi sei mancata tantissimo. Se vuoi, andiamo”.

Ilaria ha abbracciato e baciato il suo partner, prima di uscire dalla porta rossa. Ha poi potuto incontrare finalmente il suo adorato figlio, mentre gli altri concorrenti piangevano per il suo addio definitivo.