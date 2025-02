La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 3 febbraio 2025, ha regalato al pubblico momenti di grande tensione e colpi di scena, culminando con un’eliminazione al televoto che ha sorpreso molti spettatori. Prima di questo grandi tensioni in casa visto che non sono mancati confronti accesi tra i concorrenti. In particolare, Zeudi e Helena hanno avuto uno scontro in studio a causa di Javier, portando alla luce tensioni latenti e dinamiche complesse all’interno della casa. La serata è stata arricchita da momenti toccanti.

Chiara ha avuto la possibilità di riabbracciare sua madre, un incontro che ha commosso sia i presenti in studio che i telespettatori a casa. Inoltre, Lorenzo Spolverato ha ricevuto una lettera significativa, aggiungendo un ulteriore carico emotivo alla serata. Al termine della precedente puntata, sei concorrenti erano finiti in nomination: Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Durante la settimana, il pubblico ha avuto l’opportunità di esprimere le proprie preferenze, determinando così chi avrebbe dovuto abbandonare la Casa.





Grande Fratello, Emanuele Fiori eliminato con 7% dei voti

Secondo vari sondaggi condotti online, Iago García sembrava essere il concorrente più al sicuro, con oltre il 55% delle preferenze a suo favore. Jessica Morlacchi seguiva con circa il 15%, mentre Emanuele Fiori era indicato come il più a rischio di eliminazione. A salvarsi immediatamente è Giglio. Continua grazie al pubblico anche Jessica Morlacchi. Dopo di lei resta in casa anche Zuedi, per voler di popolo. Restano sul patibolo in tre: Emanuele, Iago e Ilaria.

Il primo a salvarsi è Iago, dopo di lei si salva anche Ilaria. A perdere tutto e a tornare a casa è Emanuele. Ma perché? Quali sono state le percentuali? Ad avere la meglio è Zeudi, che ha ottenuto il 26,39% di voti. Dietro di lei Jessica che ha raggiunto il 23,32% di preferenze. Poi Iago con il 18,61%. Dopo di lui troviamo Giglio che invece ha raggiunto il 14,51%.

Infine Ilaria ed Emanuele, che hanno una il 9,78% e l’altro 7,29%. Al termine della puntata, sono state annunciate le nuove nomination. I concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata sono: Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Giglio e Zeudi Di Palma. Il pubblico è ora chiamato a votare per salvare il proprio concorrente preferito, e l’attesa per scoprire chi dovrà abbandonare la casa cresce.

