Grande Fratello, giovedì 7 marzo nuovo appuntamento. Sarà una serata piena di sorprese, c’è da giurarci. Tanta carne al fuoco: dal rapporto tra Alessio e Perla a quello tra Beatrice e Garibaldi, dalla reazione di Mirko (ospite stasera) alle frizioni tra le famiglie di due concorrenti. Il primo punto, però, sarà tutto per Garibaldi, scaricato da Beatrice dopo che il concorrente calabrese ha preso le difese di Anita. Tra Bea a Giuseppe rischia di finire malissimo, sembra infatti che Signorini abbia già organizzato un confronto.

>> “Ha fatto piangere Perla, vergogna”. Alessio choc al Grande Fratello, prima le bestemmie poi si scaglia su di lei. È troppo, il pubblico lo vuole fuori

Il pubblico, in questi giorni, ha dimostrato chiaramente da quale parte sta: da quella di Beatrice. “Non capisco quante faccia abbia Garibaldi. Prima difende Anita, poi parla di Bea come fosse una santa. Questo ragazzo deve fare pace con sé stesso”. E ancora: “Garibaldi è un giocatore, aveva ragione Bea”.





Grande Fratello, la mamma di Greta chiede scusa a Sergio

E un confronto potrebbe esserci anche tra le famiglie di Sergio e Greta dopo che ieri Josh, il fratello della concorrente, ha usato toni durissimi contro lo chef. Toni che sono stati smorzati dalla mamma dei fratelli Rossetti (che sembrava pronta ad azioni legali contro Sergio). “Chiedo scusa io per l’atteggiamento poco consono e i modi poco garbati utilizzati da mio figlio nel corso della giornata di ieri”.

E ancora: “Ma come ogni famigliare avrebbe fatto in quel momento, si è preoccupato della sorella conoscendo ed essendo il primo a vivere la patologia della quale soffre Greta e nella quale si riempie di lividi e perde le forze appena la si tocca con più forza. Seppur in modo scherzoso e giocoso. Nessuno di noi ha niente contro Sergio, non lo conosciamo e non ci sentiamo in dovere di poterlo giudicare al di fuori delle situazioni che si sono presentate”.

Quindi conclude: “Non sta a noi prendere provvedimenti, chi di dovere lo ha già fatto”. Anche la famiglia D’Ottavi ha detto la sua: “Siete in tanti a chiedere di difendere Sergio riguardo ciò che alcune persone stanno propagando. Ma finta propaganda rimane. Attenzione perché tutto ciò è solo un boomerang. Dentro la Casa ci sono loro due e l’esperienza è dei ragazzi, non dei parenti. Meno scene, meno ricerca della fama, meno odio. Che i ragazzi di tutto ciò non sanno niente. Chiesto esplicitamente rispetto dalla famiglia di Greta Rossetti per favore”.