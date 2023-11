Grande Fratello, grande notizia per Grecia. Nella puntata di stasera, lunedì 20 novembre, si attendono colpi di scena. Va ricordato che chi è finito al televoto non rischia di essere eliminato. Ma sarà importante comunque capire quali saranno i due concorrenti più votati: saranno loro infatti a ricevere l’immunità che li salverà evitando di finire in nomination alla prossima eliminatoria.

Nell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e che quest’anno vede Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come opinionista social sono finiti in nomination sei concorrenti. Si tratta di Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Paolo Masella o Rosy Chin. Andiamo a vedere cosa dicono i diversi lanciati in queste ore. Vi anticipiamo subito che ci sarà una lotta dura visto che non c’è una votazione uniforme.

Concorrenti in nomination, cosa dicono i sondaggi

Tra i concorrenti che hanno ricevuto più voti troviamo Grecia Colmenares e Ciro Petrone. In particolare il sondaggio di Blogtivvu alla domanda “Chi vuoi salvare?” vede Grecia al primo posto con il 59,13% dei voti, seguita da Rosy Chin con 11,74%. Al terzo posto c’è Giuseppe Garibaldi con il 10% dei voti, poi Ciro Petrone con l’8,70% delle preferenze. A seguire c’è Paolo Masella con il 6,09% dei voti e ultima Letizia Petris col 4,35%.

La situazione cambia con il sondaggio di Reality House. In questo caso è Ciro Petrone il più votato con il 40% dei voti, seguito da Grecia col 33% e Letizia con l’11%. Poi arrivano Rosy col 7% (109 voti) e Giuseppe sempre col 7% (100 voti). All’ultimo posto figura Paolo Masella con il 3%.

Grecia: -“Dobbiamo essere responsabili se diciamo una cosa, prima di dirla dobbiamo pensarla Bea perché loro stanno aspettando solamente il momento per dire 'ah tu hai detto quella cosa, hai detto questo'”



LA LUCIDITÀ DI TOPAZIA #grandefratello #gf pic.twitter.com/MFMHJ5fhOB — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 20, 2023

Infine il sondaggio di Grande Fratello Forum premia Grecia Colmenares che ha ricevuto una valanga di voti, cioè oltre la metà col 55,73%. Al secondo posto c’è Ciro Petrone con l’11,77% dei voti, seguito da Rosy Chin con il 9,94%. E poi Giuseppe Garibaldi (9,56%), Letizia Petris (7,95%) e Paolo Masella (5,05%). Quest’ultimo risulta tra i meno votati in tutti e tre i sondaggi e dunque sembra avere poche possibilità di vincere l’immunità. Staremo a vedere come finirà stasera.

