Grande Fratello 2023, la frase choc di Greta Rossetti su Sergio D’Ottavi. Da quando Sergio ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ha da subito instaurato con lui un rapporto molto particolare. Tra Greta e il gieffino il feeling è esistito fin da subito, tra battutine a doppio senso e anche un bacio a stampo che ha subito fatto sognare i fan. Eppure nelle ultime ore, la gieffina avrebbe espresso un parere che gli affezionatissimi del programma non hanno per nulla gradito.

Greta Rossetti su Sergio D’Ottavi, la gieffina colpisce e ‘affonda’. Cosa sta succedendo tra di loro? Dopo il bacio a stampo in giardino e un corteggiamento sottile, Greta e Sergio non sembrano andare oltre tutto questo. La Rossetti sarebbe stata più sorpresa nel tentativo di ammaliare il concorrente, ma con quali risultati?

Greta Rossetti su Sergio D’Ottavi, la gieffina colpisce e ‘affonda’, ma i fan passano all’attacco: “Ti piacerebbe…”

I due sembrano osservarsi da lontano e sfiorarsi con battutine alle volte piccate e alle volte allusive. Ma la situazione sembra restare ferma solo a questo: nelle ultime ore la rivelazione di Greta avrebbe offerto ai fan una lettura differente della situazione, ponendola sotto nuova luce. Sergio è attratto da Greta oppure è solo un gioco? I fan si sono espressi quando Greta ha parlato come mai ha fatto fino ad oggi.

Tutto ha avuto inizio quando, Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Beatrice Luzzi si sono trovati in giardino e hanno condiviso un momento di ballo con leggerezza. A questo punto Greta Rossetti, che osservava il trio in compagnia di Anita Oliveri, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, ha esordito con una considerazione: “Ma lui quanti anni ha? 54 per caso? O 55 insomma…”.

Non lady patata che dice di Sergio che sembra un vecchio ma quanto le rode che non la calcola proprio eeee Sergio è proprio oltre mi dispiace #GrandeFratello pic.twitter.com/KRWHHHAuv8 — Francy✨ (@Fra_ncyB) February 7, 2024

sergio che ha già sgamato il gioco di vittorio che adesso si mostra improvvisamente geloso di greta, caso strano dopo l’allontanamento con beatrice, LUI È AVANTI #grandefratello #sergetti pic.twitter.com/iKUqI60bD2 — ༊*·˚ м 🌙💐 (@mghi1204) February 7, 2024

“No deve averne 32. Fuori conosco alcuni suoi amici che hanno la mia età, quindi, frequenta anche gente più piccola”, ha sottolineato Anita. Greta Rossetti ha dunque rincarato la dose: “Ecco! A maggior ragione dovrebbe sembrare più giovane, invece, sembra suo figlio”, indicando Varrese. Il commento ironico di Greta non sarebbe stato gradito ai fan che hanno subito commentato così la vicenda: “Ti dà solo fastidio perché non ti calcola“, e ancora: “Lo vorresti uno come Sergio vero?“.