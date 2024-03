Grande Fratello, la furia della mamma di Greta Rossetti. Marcella Bonifacio è intervenuta più volte nelle ultime settimane commentando senza peli sulla lingua quello che succede dentro e fuori la Casa. Ha detto la sua su Mirko Brunetti e sui concorrenti del reality provocando sempre reazioni visto che non si risparmia nelle sue ‘invettive’. Stavolta, però, se l’è presa anche con la figlia.

Dopo l’inizio della storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi la mamma dell’ex tentatrice ha incontrato la figlia nell’ultima puntata. A Marcella non piace questa relazione e non ne ha fatto mistero. Tuttavia subito dopo la diretta sono avvenute cose che l’hanno fatta letteralmente infuriare. E questa mattina, venerdì 15 marzo, la donna ha condiviso i suoi pensieri con alcune storie su Instagram.

La paura di Greta e le parole di Massimiliano Varrese

Dopo la puntata Greta, confidandosi con Massimiliano Varrese, ha dichiarato: “So cosa mi aspetta fuori e ho paura“. Paura evidentemente del giudizio della mamma. L’attore ha sottolineato come probabilmente anche Marcella ha paura e che voglia solo proteggerla: “Servirà anche a lei questa cosa” e poi ha aggiunto “Non hai fatto niente di male”. Greta ha poi difeso la madre: “Lei è calorosa”.

Tuttavia la stessa Greta non sa che sua madre è intervenuta via social attaccando pesantemente Angelica Baraldi, Beatrice e anche la figlia. In particolare ha risposto all’attrice che l’aveva accusata di essere gelosa: “Io la gelosia, il sentimento della cattiveria, del rancore non ce l’ho proprio di mio. Cara Beatrice Luzzi io non sono gelosa di niente e detto da una mamma come te… mi viene quasi da ridere”.

Poi è arrivata la ‘minaccia’: “Comunque quando uscirai probabilmente io e te ci incontreremo e ti dirò, io sono molto diretta e vera, a differenza tua che sei molto falsa. Lo vedremo fuori comunque”. Poi l’avvertimento alla figlia: “Riprenditi, che anche se sei mia figlia, ricordati che io dico sempre la verità. Infine ha voluto elogiare Massimiliano che “è una gran bella persona” dopo le parole di conforto alla figlia Greta.

