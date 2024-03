Durante la puntata del Grande Fratello di giovedì 14 marzo, si è parlato del rapporto tra Beatrice e Vittorio. Sembra che tra i due ci sia stato qualcosa tenuto nascosto fino a questo momento e Alfonso Signorini ha interpellato Greta, concorrente che in passato aveva fatto un discorso sui due, facendo alcune rivelazioni pesanti. L’ex volto di Temptation Island ha negato, ma il conduttore ha mandato in onda il video che l’ha incastrata.

Nel filmato di novembre, Greta diceva a Letizia: “Vittorio mi ha raccontato tutto nei dettagli. Agghiacciante”. Tornati in studio, Signorini ha detto: “Allora Greta, rinfreschiamoci un po’ la memoria”. “Io voglio molto bene a Vittorio, però.. era il giorno della gita. Mi ha raccontato queste cose nel pullman. Aveva litigato con Beatrice e forse era un po’ arrabbiato”, ha detto.

Grande Fratello, pubblico contro Greta che giura sulla zia

Beatrice è rimasta senza parole e ha detto: “Intanto non sto capendo assolutamente nulla di quello che succede. Ero all’oscuro di tutto. Di agghiacciante fra me e Vittorio c’è stato solo il litigio”. Nel dopo puntata Greta ha parlato con Beatrice e ha addirittura tirato in ballo la zia: “Bea, ti posso giurare su mia zia che io non sono mai entrata in merito al vostro rapporto. Anche nei confessionali, tutte le volte, ma”.

Il pubblico del Grande Fratello, furioso, si è scagliato contro la concorrente e durante la notte, Beatrice si è confrontata anche con Simona e Garibaldi non capendo a cosa di potesse riferire la parola ‘agghiacciante’. “Beatrice è amareggiata perché ancora non si spiega “l’agghiacciante“. Poi dice a Simo che ha ha chiesto a Greta ma lei le ha risposto che nel resto del video non trasmesso non ha detto nulla. Il bidello chiaramente sa ma fa il vago. Questa gente è senza vergogna”, si legge a corredo del video.

Greta: “Bea ti posso giurare su mia zia che io non sono mai entrata in merito al vostro rapporto con (Vittorio).”



GRETINA CHE GIURA IL F A L S O SULLA ZIA È VERAMENTE AGGHIACCIANTE 🥶🥶🥶#GrandeFratello pic.twitter.com/EuVPQdRJaV — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) March 15, 2024

Beatrice è amareggiata perché ancora non si spiega "l'agghiacciante". Poi dice a Simo che ha ha chiesto a Greta ma lei le ha risposto che nel resto del video non trasmesso non ha detto nulla. Il bidello chiaramente sa ma fa il vago.

Questa gente è senza vergogna #grandefratello pic.twitter.com/H2fKFvS8lc — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) March 15, 2024

“Io non ho voluto commentare”, ha detto Garibaldi a Beatrice parlando di quanto accaduto in puntata. Simona ha parlato della parola ”agghiacciante” non capendo a cosa si riferisse. “La cosa agghiacciante e che Greta giura sulla zia morta dando un’altra versione”, scrive infatti un utente su X. E ancora: “Greta ha il coraggio di giurare sulla zia, quando nella continuazione di quel video sappiamo tutti che ha fatto intendere”. Un altro ha affermato: “Io non ho parole su Greta, giura sulla zia quando tutti sappiamo cos’ha detto”. Secondo un telespettatore, Greta è una “bugiarda”, mentre un altro l’ha definita “falsa”.