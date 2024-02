Grande Fratello, qualcosa si muove nella casa: il concorrente pare pronto a fare la sua mossa con Greta Rossetti. Greta che nella scorsa puntata ha assistito al confronto tra Perla e Mirko. Tutto è iniziato quando Signorini ha mostrato un video risalente all’esperienza a Temptation Island. Video in cui Perla raccontava di voler pensare a sé stessa: “Lui ha tutto, io non ho niente. Lui si sposerebbe, io mi devo realizzare. Io a fine mese devo avere i soldi miei, la mia autonomia. Io mi devo svegliare la mattina e mi devo sentire qualcuno”.

“Devo stare bene con me stessa. Che figli faccio? Io devo pensare al lavoro mio. Non ho i genitori che mi danno una mano”. Parole che Perla aveva chiarito: “Il mio discorso è il fatto che non stavo bene con me stessa. Mi svegliavo la mattina e non mi sentivo soddisfatta. Mi mancava tutto, la mia positività, il fatto di stare lontana da casa, mi sentivo abbandonata, sono andata via da casa a 21 anni, credo che una ragazza a 21 anni debba prima realizzarsi e poi pensare a convivere o ad avere dei figli”.





Grande Fratello, Vittorio non esclude una storia con Greta

“Voglio stare bene con me stessa. Finché non stai bene con te stessa, non puoi stare bene con la persona vicina a te. Oggi so chi sono, so che devo migliorare”. Sono in tanti a credere che alla fine Perla e Mirko torneranno insieme. Come molti sono sicuri che tra Greta e Vittorio possa nascere davvero qualcosa. Negli ultimi giorni Greta si è avvicinata.

E questa cosa non è passata inosservata a Federico che ha chiesto a Vittorio se prova qualcosa per Greta. La rivelazione ha tolto ogni dubbio: “Un domani tra me e lei ci può essere qualcosa. Cosa provo per Greta? Da quando ci siamo conosciuti ho scoperto una persona molto dolce e tanto simile a me. Quindi non nego che si possa andare oltre l’amicizia”.

Tantissimi i commenti arrivati: “Finalmente una bella notizia. Lui si è liberato di Beatrice e ora, come è giusto che sia, ha deciso di provare con Greta”. E ancora: “Caro Vittorio, finalmente ti sei deciso. Questa potrebbe essere la coppia più bella del Grande Fratello”.