Grande Fratello, la confessione in lacrime di Greta Rossetti. Da diversi giorni la situazione nella Casa è diventata sempre più pesante. L’ingresso di Greta ha cambiato nuovamente quello che stava succedendo tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due sembravano sul punto di riprendere la loro storia, ma improvvisamente da un lato Perla ha chiuso ogni porta e dall’altro lui sembra essere entrato in confusione. Lo stop ha provocato una grande sofferenza in Perla.

E naturalmente l’entrata in scena di Greta non ha fatto altro che peggiorare lo stato d’animo di Perla. Quest’ultima è andata incontro a una serie di crisi ripetute, tanto che addirittura qualcuno del pubblico si è detto stanco di questa situazione. In tanti, comunque, si sono scagliati contro Mirko, considerato il vero colpevole. E non a casa è proprio lui il concorrente finito in nomination a rischiare di più. Ora, però, Greta ha fatto una confessione proprio su Perla.

Le parole di Greta, in lacrime, su Perla

Dopo Perla anche Greta sembra attraversa un momento di grossa crisi. Dopo aver discusso con Mirko e aver visto tante volte piangere la ‘rivale’ in amore Greta è arrivata al limite. Sfodandosi con Rosy Chin ha fatto un’inaspettata confessione su Perla. Di fronte a lei Rosy ha cercato di farla riflettere sulla situazione: “Se sei entrata qui per parlare di te stessa, non lo stai facendo”. E poi: “Ci vuole tanto coraggio a entrare qui, ma l’hai fatto per te stessa. Tu non sei qui per riprenderti qualcosa”.

Greta è particolarmente affranta e alla domanda di Rosy su cosa voglia fare adesso risponde: “Devo pensare a me, non devo pensare alla sofferenza di Perla, perché non è dovuta da me, ma da lui”. In seguito Rosy afferma che tutti e tre sapevano a cosa sarebbero andati incontro stando insieme nella Casa, ma Greta ribatte: “Da fuori sembro menefreghista, ma a me dispiace per Perla“.

La situazione di stallo sembra far star male soprattutto Perla e Greta, mentre Mirko riflette sul da farsi, anche se appare il più ‘calcolatore’. Alla fine Rosy invita Greta a pensare di più a sé stessa: “Tu devi piacere a te stessa, devi ritornare a mettere te stessa al centro” e poi la stringe in un caloroso abbraccio. Ma certo che Greta non sembra a suo agio. Dopo Perla anche lei sembra crollare, cosa succederà nei prossimi giorni?

