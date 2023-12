Mirko, sono stati e sono giorni di fuoco al Grande Fratello. Quando le cose si stavano mettendo bene con Perla, nella Casa è piombata Greta e, come previsto da pubblico e probabilmente anche autori, la situazione è cambiata di nuovo. L’ex protagonista di Temptation Island è entrato in confusione, senza contare che Perla ha deciso di dare un taglio al rapporto che si era appena creato. Presa coscienza della decisione della ex (“Da oggi in poi avrò meno discorsi con te. Quello che succede in puntata… Si discute, se ne parla e ok. Però avrò molto meno dialogo con te”), anche lui è sembrato risoluto.

Poco dopo a Massimiliano Varrese ha rivelato di aver chiuso: “Nei confronti di Perla io ho sentito di aver tagliato qua. Ma io a livello… A sensazione sento che quei fili non ci sono più. Ma è successo da subito”. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e chissà se saranno coerenti. Anche perché, ricordiamo, l’ombra di Greta è sempre presente e lui ha ammesso di provare ancora qualcosa per lei. Di certo, però, un duro colpo per i cosiddetti Perletti, convinti di un imminente ritorno di fiamma per la coppia che ha partecipato a Temptation Island.

“Mirko fuori dal GF”: il colpo di scena

E qui arriva il colpo di scena, perché come sappiamo Mirko, Perla Vatiero, Sara Ricci e Anita Olivieri sono in nomination. E chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello? Non ci sono ancora certezze ma stando ai sondaggi il più a rischio sarebbe proprio Brunetti, si legge anche sul sito Biccy.

Dunque i suoi stessi fan gli avrebbero voltato le spalle. Quei fan che lo seguono perché si sono appassionati alla sua storia con Perla e ora l’hanno sentito dire queste parole sull’altra: “Io e Greta siamo nella stessa situazione perché provo qualcosa, tra noi il sentimento c’è, ma vuoi o non vuoi, la situazione blocca, c’è l’orgoglio, ci sono io che mi blocco per Perla. Non posso negarlo”.

Questa ammissione non è per niente piaciuta ai fan dei Perletti, che quindi hanno deciso di votare in massa Perla escludendo Mirko. I sostenitori di Beatrice Luzzi, invece, hanno deciso di supportare Sara Ricci perché vorrebbero vedere fuori Anita. Ma anche Anita ha tanti fan pronti a salvarla. Insomma, alla fine dei conti Mirko è ultimo in classifica in tutti i sondaggi. E se dovesse davvero uscire lui ci sarebbe il vero colpo di scena di questa edizione.