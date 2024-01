Dentro la casa del Grande Fratello qualcosa di molto importante bolle in pentola. Nella prossima puntata di lunedì ne vedremo delle belle. E, di più, ci sarà un’eliminazione. Il televoto di mercoledì scorso che vedeva Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi protagonisti è servito, infatti, a decretare il preferito del pubblico. A conquistare il titolo è stata Beatrice Luzzi, il meno votato è stato Federico Massaro che finisce in nomination insieme a Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Uno di loro uscirà e gli occhi sono tutti su Perla Vatiero al centro della faida con Beatrice Luzzi che sta spaccando il pubblico. Intanto il grosso dei telespettatori è dalla parte di Beatrice: “Il gf vergognoso che pubblica solo quello che riguarda Bea peraltro sempre montato ad hoc, lo specchio del disagio di quest’anno. Bea ha difeso Vittorio sempre anche quando le davano tutti addosso. Vittorio piangeva quando è uscita. A questo punto era vero? O era strategia?”, si legge suoi social.





Grande Fratello, dopo Vittorio anche Greta chiude con Beatrice?

Nelle ultime ore la polemica tra Beatrice e Perla si è arricchita di un nuovo capitolo. Nel filmato si vede Greta parlare con Perla e dire: “Il distacco è iniziato”. Qualcuno ha affermato che si sta riferendo a sé stessa perché l’attrice non le ha parlato dopo la diretta di lunedì scorso. Inoltre l’ex di Temptation Island l’avrebbe sentita parlare alle sue spalle. Ma non è la sola versione.

Altri utenti credono che Greta stia parlando di Vittorio Menozzi, il rapporto di Bea con il quale sembra essere arrivato ai minimi termini. “Meglio per te”, dice Greta forse riferendosi alla simpatia molto particolare tra Greta e Vittorio. Il popolo del web che incolpa Perla e le sue amiche di tutto ciò. Da giorni, viene affermato, che la Vatiero sta cercando di mettere zizzania tra i due. Idea che sembra confermata da una serie di commenti.

Si legge a tal proposito: “Perla e Greta sono riuscite nel loro intento ossia allontanare Vittorio e Beatrice e rovinare la loro amicizia perché non mettete anche il video in cui poco fa in giardino Greta e perla dicevano che IL DISTACCO C’è stato. Perché mettete solo video per permettere alle invasate di vomitare ancora più odio su Beatrice?”