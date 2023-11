“Certi comportamenti non devono essere tollerati. Il Grande Fratello e Alfonso Signorini devono intervenire”. Parole scritte sui social da un telespettatore del programma che racchiudono perfettamente il comune sentire di come la produzione dovrà comportarsi nei confronti dei concorrenti che si sono resi protagonisti di un brutto gesto nei confronti di Grecia. Il video (scendi in basso per vedere il filmato) ha fatto già il giro della rete e sollevato valanghe di critiche.

>“Ma sapete una cosa su Selvaggia e Teo?”. E l’altra concorrente di Ballando lancia il missile

Sì perché il Grande Fratello della ‘pulizia’, della guerra al trash e della tolleranza zero sta mostrando molte lacune. Il caso di Grecia è solo l’ultimo ma stavolta Alfonso Signorini non potrà non tenere conto. È successo tutto durante la serata di ieri.





Grande Fratello, Grecia presa in giro dagli altri concorrenti

Quando Grecia ha preso la parola e letto una lettera per la sua amica Beatrice Luzzi. Lettera in cui parla del profondo legame di amicizia nato tra loro. Il suo modo di fare ha portato a quasi tutti gli altri inquilini della Casa del GF a fare delle risatine come a presa in giro. Probabilmente il fatto di essere davvero commossa li divertiva.

Abbastanza perché molti utenti chiedessero una punizione spiegando, poi, come in più occasioni l’inquilina è presa in giro o le vengano fatti dei dispetti. Ricordiamo, ad esempio, quando veniva messo il piccante nel cibo nonostante lei avesse detto più volte di non poterlo mangiare perché le faceva male. Unica a difenderla è stata Beatrice che l’ha abbracciata davanti a tutti . Grecia è uno dei personaggi più interessanti di questa edizione.

Il suo incontro con il figlio ha commosso tutti. Gianfranco, con il quale non si vedeva da quattro anni per colpa del Covid che aveva impedito ai due di spostarsi per potersi ritrovare e alla crisi presidenziale vissuta dal Venezuela che aveva reso difficile al figlio ottenere il passaporto.