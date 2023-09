Momenti difficili al Grande Fratello, con Grecia Colmenares finita tra le lacrime nelle scorse ore. I telespettatori hanno assistito a questo triste avvenimento e c’è chi si è diviso nei giudizi, come spesso accade. I fan dell’attrice si sono stretti attorno a lei e hanno gradito ciò che sta facendo anche nei confronti di un’altra concorrente della casa. Ha pianto in maniera molto sincera per loro e questo potrebbe permetterle di avere ancora più supporto dal pubblico.

Infatti, all’interno del Grande Fratello si è registrato un episodio commovente con Grecia Colmenares che ha fatto emozionare anche la gente che la stava seguendo davanti alla televisione, grazie alle sue lacrime. L’altra gieffina avrà anche apprezzato notevolmente questo gesto nei suoi confronti e questo conferma ulteriormente che sia nata già una bellissima amicizia nel reality show. Alfonso Signorini potrebbe sottolineare tutto questo nella prossima puntata in diretta.

Leggi anche: GF 2023, rivolta contro Max e Angelica: la telecamera li ha ripresi così





Grande Fratello, Grecia Colmenares in lacrime: cosa è successo

Nell’ultima puntata del Grande Fratello è stata presa una decisione forte dalla produzione: i concorrenti sono stati divisi in parti uguali, 10 nel tugurio e 10 nella casa vera e propria. Grecia Colmenares è apparsa in lacrime anche perché una sua amica non sta più con lei e l’ha vista molto in difficoltà. Ha provato a rincuorarla e a dirle che doveva parlare con qualcuno per migliorare il suo umore, ma la sua preoccupazione è tanta.

Grecia ha incontrato attraverso il vetro Beatrice Luzzi, che si trova attualmente nella grande villa mentre la Colmenares è nel tugurio. L’ha vista sola e triste e quindi, prima si è commossa davanti alla collega, poi si è recata in stanza da Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi e ha pianto ancora: “Beatrice mi ha detto che si sente molto sola e io mi sento in colpa perché invece mi trovo bene in questo gruppo. Mi dispiace che se la stia vivendo in questo modo”.

oddio le mamme che si supportano a vicenda, beatrice che si mette a piangere dicendo che si sente sola e grecia che scoppia a piangere per lei, questa scena#grandefratellopic.twitter.com/k7J0aUFF99 — Paola. (@Iperborea_) September 26, 2023

Queste le principali reazioni positive degli utenti su X: “Che belle, dentro e fuori, spero che arrivino in finale queste due donne speciali”, “Loro si sono amate dal primo giorno e capite nel profondo”, “Mi hanno fatto un sacco di tenerezza”. Ma c’è chi le ha criticate: “Esagerate, sono comunque due attrici”.