Il rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi continua a subire numerosi alti e bassi nella casa del Grande Fratello 2023. Sebbene i due avessero provato ad accantonare le loro incomprensioni, nel corso della giornata i due hanno finito nuovamente per scontrarsi. L’attrice ha rimprovera Massimiliano per non aver mantenuto la parola e crede che lui abbia deciso di attaccarla nuovamente.

“Tu sapevi che saresti andato in nomination e, anziché stare agli accordi, hai fatto strategia. Tu sei uno stratega”, ha detto Beatrice. Massimiliano ha rimproverato la sua compagna d’avventura per aver riacceso la discussione, nonostante gli accordi fatti nel corso del pomeriggio di ieri. “Io non ti ho assolutamente attaccato, sei tu che mi hai attaccato in diretta” ha detto ancora.

GF 2023, il gesto di Massimiliano e Angelica contro Beatrice

Nonostante il confronto, a quanto pare i due non sembrano trovare un accordo. E la cosa è balzata anche agli occhi dei telespettatori, che in queste ore se la sono presa con l’attore. Come ogni martedì, per i concorrenti della Casa è giunto il momento di fare la spesa. Marco e Alex, dopo essere stati in confessionale hanno radunato i loro compagni nel salone per leggere la comunicazione del Grande Fratello.

“Cari inquilini, il Grande Fratello vi comunica che il budget per la vostra spesa settimanale è di 200€”. Pronta a stilare una corretta lista della spesa, Angelica – munita di carta e penna – è andata in veranda e insieme ai suoi compagni ha iniziato a quantificare i prodotti da acquistare. Proprio in questo momento è accaduto qualcosa che ha fatto arrabbiare i telespettatori del GF 2023.

Mentre Angelica e Massimiliano parlavano, Marco è intervenuto per ricordare ai due una richiesta fatta da Beatrice: “Ah.. la Bea chiedeva il pangrattato”. Un po’ seccato Varrese ha domandato: “Per cosa?”, “Eh…Per gratinare…”, ha detto Marco. Massimiliano ha fatto un gesto come a dire ”chi se ne frega” e infatti, poco dopo, anche Angelica ha commentato: “Eh… sti c***i”.