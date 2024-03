Grande Fratello, Garibaldi sprofonda in una crisi dalla quale potrebbe riuscire non uscire. Sono molti da fuori a dare un giudizio tranciante sul concorrente che affronta un momento di profonda difficoltà. Ne ha parlato con Letizia alla quale confida di sentire il peso sulle sue spalle. Un malessere che il pubblico ha già visto. Si legge su Instagram: “Ora Beppe hai capito finalmente di essere sempre stato usato da tutti per le loro dinamiche per metterti contro Bea e ora che non gli servi più ti hanno scaricato”.

>> “Vi dobbiamo dire cosa succede”. Il Castello delle cerimonie, arrivata ora la terribile notizia per la famiglia Polese

“Ora fregatene di tutto e tutti e gioca da solo, fai vedere chi sei e che non hai bisogno di nessuno, non ascoltare nessuno, fidati solo di te stesso e di ciò che sei. Ti portiamo noi in finale fidati”. E ancora: “Giuseppe è stato potentemente rovinato da Anita e grazie al cielo dopo le ultime nomination si sta svegliando”.





Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi in crisi: “Sono stanco”

“Poteva fare un bellissimo percorso stando con bea e ha fatto bene ad autovotarsi, ha capito che nessuno è degno di arrivare in finale oltre a Beatrice”. Beatrice che per Giuseppe è causa di sofferenza. Confessa Garibaldi a Letizia: “Lei ha anche pensato che io mi sia riavvicinato per la finale e, adesso, se mi avvicino può passare per questa cosa”.

Letizia ha cercato di consolarlo “Tu devi fare quello che ti senti, se sai di essere nel giusto, non ti fare influenzare da quello che pensano gli altri”. Ma c’è un altro problema. Garibaldi ha così introdotto il discorso: “Poi si vedono quelle cose, che viene uno da fuori e ci prova”. Il riferimento è ad Alessio, del quale secondo Letizia Garibaldi è geloso.

“Secondo me tu sei rimasto un po’ male per l’entrata di Alessio, è come se lui ti avesse rubato il posto, anche con Greta, con Perla”. Il concorrente ha detto: “Lui non può reggere il paragone con me”. Salvo poi aggiungere: “Poi comunque lui è fresco, io non ho più energia. Io poi sono stato male”. Garibaldi ha alzato bandiera bianca?